2026-10-12 08:34:54

Αυξήσεις 2,8% από τον Ιανουάριο, μόνιμο επίδομα 400 ευρώ και νέες παρεμβάσεις για ειδικές κατηγορίεςΑυξήσεις στις συντάξεις, μεγαλύτερο μόνιμο επίδομα και πρόσθετες παρεμβάσεις για ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων φέρνει το 2027, με το συνολικό πακέτο να ενισχύει τα εισοδήματα εκατομμυρίων δικαιούχων.Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει αύξηση των συντάξεων κατά 2,8% από την 1η Ιανουαρίου sidirodromikanea

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