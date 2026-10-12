Μαθηματικά: Ξαναθυμόμαστε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 29 - Β.Μ.) και περιηγούμαστε στο εκπαιδευτικό υλικό της προηγούμενης ανάρτησης, προτού διαβάσουμε τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 11ου κεφαλαίου "Πρόχειροι υπολογισμοί" (σελίδα 40 - Β.Μ.). Μετά λύνουμε τις ασκήσεις 1, 2, 3 και το πρόβλημα 1, στη σελίδα 27 του Τ.Ε..Γλώσσα: Διαβάζουμε προσεκτικά το φύλλο θεωρίας και τις συμπληρωμένες ασκήσεις για τα αριθμητικά και το επίθετο "μισός, -ή, -ό" καθώς και τη θεωρία για τα αριθμητικά επίθετα και ουσιαστικά (από τη γραμματική του σπιράλ τετραδίου μας) και έπειτα κάνουμε τις παρακάτω διαδικτυακές ασκήσεις για επιπλέον εξάσκηση:1η άσκηση στα αριθμητικά επίθετα & ουσιαστικά2η άσκηση στα αριθμητικά επίθετα & ουσιαστικά3η άσκηση στα αριθμητικά επίθετα & ουσιαστικά1η άσκηση στα αριθμητικά & στο "μισός, -ή, -ό"2η άσκηση στα αριθμητικά & στο "μισός, -ή, -ό"Επίσης, διαβάζουμε πολύ καλά το φύλλο θεωρίας με τα αρκτικόλεξα και τις συντομογραφίες και, με τη βοήθεια των χαρακτηριστικών αρκτικόλεξων και συντομογραφιών, συμπληρώνουμε την άσκηση (στο φύλλο θεωρίας). Τέλος, διαβάζουμε καλά το λεξιλόγιο των μικρών αγγελιών, όπως το σημειώσαμε στο Β.Μ. (ανατρέχουμε και στη σχετική ανάρτηση).Φυσική: Το τελευταίο ΦΕ της ενότητας "Ενέργεια" θα ολοκληρωθεί στο επόμενο μάθημα. Ωστόσο, μπορούμε να ξαναθυμηθούμε όσα συζητήσαμε στην τάξη για την εξοικονόμηση ενέργειας, με ένα απλό "Κλικ στη μάθηση" στην αντίστοιχη ανάρτηση.

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