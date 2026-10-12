2026-10-12 09:13:51
Φωτογραφία για Το «The Voice of Greece powered by Telekom» επέστρεψε και κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης



Η 12η σεζόν του «The Voice of Greece powered by Telekom» είναι πλέον γεγονός! Ο πιο συναρπαστικός, μουσικός διαγωνισμός του ΣΚΑΪ έκανε πρεμιέρα, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, και κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης!



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια τερμάτισε πρώτο στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσής του, με 27,3%, φθάνοντας μέχρι το 33,5%, και πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 17%. 1.340.000 τηλεθεατές έγιναν μέλη της μεγάλης παρέας μας έστω για 1’.



Ο Γιώργος Λιανός επέστρεψε στην παρουσίαση του «The Voice of Greece powered by Telekom» και έδωσε τον δικό του ξεχωριστό παλμό, με την αμεσότητα και το χιούμορ που τον χαρακτηρίζουν. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας και η Έλενα Παπαρίζου, αφού υποδέχθηκαν με θέρμη το νέο μέλος της παρέας τους και coach, την Πάολα, κάθισαν στις εμβληματικές, κόκκινες καρέκλες και ανέλαβαν δράση. Άκουσαν προσεκτικά τους διαγωνιζόμενους, καταλαβαίνοντας ποιοι έχουν ταλέντο στη φωνή, και προχώρησαν στις απαραίτητες διεκδικήσεις. 



Πηγή: tvnea.com
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