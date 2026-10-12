2026-10-12 13:33:52

Η Thaco και η Hyundai Rotem παρουσίασαν το μοντέλο τρένου υψηλής ταχύτητας EMU-370, το οποίο έχει μήκος άνω των 200 μέτρων, χωρητικότητα 479 επιβατών και σχεδιασμένη ταχύτητα λειτουργίας 370 χλμ./ώρα.Στη Διεθνή Έκθεση και Συνέδριο του Βιετνάμ για τη Σύγχρονη Τεχνολογία Σιδηροδρόμων και την Εφοδιαστική Αλυσίδα Κατασκευής Υποδομών (VRT&CON 2026), που πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 10 sidirodromikanea

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