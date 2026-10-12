2026-10-12 11:39:54
Φωτογραφία για Φαίη Σκορδά: Επιστροφή στον ΑΝΤ1 με το «For You» – Το νέο μέλος της εκπομπής
Τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή της από τον ΑΝΤ1, η Φαίη Σκορδά ετοιμάζεται να επιστρέψει στο κανάλι του Αμαρουσίου, στην πρωινή ζώνη, αυτή τη φορά με διαφορετική ημέρα προβολής και νέα τηλεοπτική ταυτότητα. Η παρουσιάστρια αναλαμβάνει το «For You», μια εκπομπή που θα συνδυάζει την ψυχαγωγία με θέματα από όλο το φάσμα της επικαιρότητας.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, λίγο πριν από τις 10:00, με τη Φαίη Σκορδά να υποδέχεται τους τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Στο πλευρό της θα βρίσκονται ο Άρης Καβατζίκης, η Δέσποινα Τσώκου και ο Δημήτρης Μακαλιάς, οι οποίοι θα αποτελέσουν τον βασικό πυρήνα του πάνελ. Ωστόσο, η ομάδα δεν περιορίζεται στα συγκεκριμένα πρόσωπα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, εντάσσεται σε αυτήν και ο Δημήτρης Μπάρμπας, γνωστός στα social media ως Mr. Music, με την ιδιότητα του ειδικού συνεργάτη.

Το «For You» θα έχει ως βασικό άξονα την ψυχαγωγία, χωρίς να μένει αποκλειστικά σε αυτήν. Η θεματολογία του θα προσαρμόζεται στην επικαιρότητα, καλύπτοντας ένα ευρύ πεδίο θεμάτων και διαμορφώνοντας την καθημερινή τηλεοπτική ατζέντα του Σαββατοκύριακου.

Για τη Φαίη Σκορδά, η επιστροφή στον ΑΝΤ1 σηματοδοτεί μια νέα συνεργασία με τον σταθμό, με διαφορετικές πλέον συνθήκες και μια νέα ομάδα στο πλευρό της.

Πηγή: tvnea.com
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