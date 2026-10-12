





Το «Ντέρτι» συνεχίζει να γράφει στην οθόνη την καθηλωτική ιστορία του από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:30.

Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή. Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…







Πώς ξετυλίγεται η πλοκή αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα 12 – Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 22:30

Νέοι έρωτες, παλιές αγάπες, οικογενειακές ενοχές και ριψοκίνδυνες συμμαχίες κάνουν ακόμα πιο εύθραυστο τον γυάλινο κόσμο του ΝΤΕΡΤΙ. Η Στέλλα και ο Άρης παραδίδονται σε αυτό που γεννιέται ανάμεσά τους, γνωρίζοντας πως κάθε λάθος θα είναι μοιραίο. Ο Αλέκος και η Ξένια ξεπερνούν τα όριά τους, ενώ ο Πασχάλης και η Βούλα προσπαθούν να γεφυρώσουν τη δική τους ένταση. Οι πληγές του παρελθόντος δηλητηριάζουν πάλι τη σχέση της Στέλλας με την Ξένια και φέρνουν μάνα και κόρη αντιμέτωπες με όσα έχασαν και οι δύο. Την ίδια ώρα, ο Δαλαμάγκας επιστρέφει στο ΝΤΕΡΤΙ και κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 10

Η σχέση του Αλέκου και της Ξένιας φτάνει στα άκρα, παρασύροντας και τον Λευτέρη, που βλέπει για πρώτη φορά τόσο καθαρά πόσο εύθραυστος είναι ο γάμος των γονιών του. Στο ΝΤΕΡΤΙ, η παρουσία του Δαλαμάγκα ανεβάζει την ένταση, καθώς εμφανίζεται ως ισχυρός και απρόβλεπτος παίκτης που πλησιάζει τον Αλέκο με διάθεση «φιλίας», αφήνοντας, όμως, σαφείς υπαινιγμούς για τον κόσμο που κινείται γύρω τους. Την ίδια στιγμή, η Στέλλα συνεχίζει να μαζεύει πληροφορίες από το προσωπικό, ενώ ο Άρης εδραιώνει τη θέση του μέσα στο μαγαζί, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο τον πυρήνα της υπόθεσης. Ο Δήμος βρίσκεται αντιμέτωπος με την εγκυμοσύνη της Καίτης και, ύστερα από πίεση και φόβο, καλείται να αποφασίσει αν θα σταθεί πραγματικά στο πλευρό της. Ο Πασχάλης και η Βούλα προσπαθούν να γεφυρώσουν τη δική τους ένταση, ενώ παλιές πληγές γύρω από τον Στράτο και τον Αλέκο επιστρέφουν στην επιφάνεια. Για τη Στέλλα, ένα τραγούδι ξυπνά τρυφερές αναμνήσεις από τον πατέρα της και την κάνει να αναμετρηθεί με όσα έχασε. Και καθώς η νύχτα τελειώνει, η σχέση της με τον Άρη αλλάζει οριστικά: πίσω από τα ψέματα και τους ρόλους, οι δυο τους αφήνονται για πρώτη φορά σε αυτό που πραγματικά αισθάνονται.







ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 11

Η Στέλλα και ο Άρης προσπαθούν να βάλουν φρένο σ’ αυτό που γεννιέται ανάμεσά τους, όμως όσο περισσότερο απομακρύνονται, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να κρύψουν όσα νιώθουν. Την ίδια στιγμή, η Ξένια αποφασίζει να ξαναπάρει τη ζωή της στα χέρια της, φέρνοντας πάλι στην επιφάνεια παλιές πληγές με τον Αλέκο, αλλά και με τη Στέλλα. Ο Δήμος κάνει μια επιλογή που ανατρέπει τις ισορροπίες στην οικογένεια, ενώ η Καίτη παλεύει ανάμεσα στην ανάγκη να προστατεύσει τον εαυτό της και την ελπίδα ότι ο Δήμος μπορεί να γίνει πράγματι ένας σωστός άντρας στο πλευρό της. Ο Μιχάλης και η Ρένα βρίσκουν επιτέλους το θάρρος να πουν όσα κρατούσαν μέσα τους, την ώρα που ο Λεωνίδας έρχεται αντιμέτωπος με τις αναμνήσεις μιας αγάπης που δεν έσβησε ποτέ. Και όταν ένα τραγούδι του Στράτου ανοίγει ξανά την πληγή ανάμεσα σε μάνα και κόρη, η Στέλλα φτάνει στα όριά της.







ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 12

Η Στέλλα και ο Άρης αποφασίζουν να ζήσουν κρυφά αυτό που γεννιέται ανάμεσά τους, γνωρίζοντας πως κάθε λάθος μπορεί να τους κοστίσει. Την ίδια στιγμή, η σχέση της Στέλλας με την Ξένια δοκιμάζεται ξανά, καθώς τα τραγούδια του Στράτου γίνονται αφορμή για να βγουν στην επιφάνεια παλιές πληγές, εγωισμοί και ανείπωτα παράπονα. Ο Δήμος επιμένει να σταθεί δίπλα στην Καίτη, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ανοιχτή σύγκρουση με την οικογένειά του, ενώ εκείνη παλεύει να πιστέψει πως αυτή τη φορά δεν θα μείνει μόνη. Παράλληλα, ο Μιχάλης ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα με τη Ρένα, φέρνοντας χαρά, αλλά και αμηχανία σε ανθρώπους που κουβαλούν τα δικά τους απωθημένα. Και μέσα σε όλα, παλιές αγάπες, οικογενειακές ενοχές και νέες συμμαχίες κάνουν τις ισορροπίες ακόμη πιο εύθραυστες.







Πρωταγωνιστούν: Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Θεοδώρα Σιάρκου, Αλέξανδρος Βάρθης, Γκάλ Ρομπίσα, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Φιλίππα Κουτούπα, Αντιγόνη Νεοφύτου, Χρήστος Πλαΐνης, Ζώγια Σεβαστιανού, Διονύσης Παπανδρέου, Γρηγορία Μεθενίτη, Περικλής Σιούντας, Κώστας Κορωναίος, Κατερίνα Σαβράνη, Γιώργος Σεϊταρίδης και ο Αργύρης Πανταζάρας.

Στον ρόλο της Φωτεινής: Νατάσα Ασίκη

Στον ρόλο του Λάζαρου: Αντώνης Αντωνίου







ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη - Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Σπύρος Ρασιδάκης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βαγγέλης Κατριτζιδάκης – Δημήτρης Θεοδωρίδης

Σκηνογράφος: Λαμπρινή Καρδαρά

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Νίκος Στεφάνου

Μουσική τίτλων, μουσική επιμέλεια: Χρήστος Νικολόπουλος

Πρωτότυπη μουσική επένδυση: Alex Sid

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Παραγωγή: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ







«Ντέρτι»: ένα συγκλονιστικό δράμα, που ανασαίνει μέσα από τη μουσική, τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση.

Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 22:30, στον ΑΝΤ1.

Πηγή: tvnea.com