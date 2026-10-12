2026-10-12 11:39:54
Φωτογραφία για «Rouk Zouk»: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 μετά τα Χριστούγεννα
Σε νέα τηλεοπτική ζώνη αναμένεται να επιστρέψει η Ζέτα Μακρυπούλια με το «Rouk Zouk», καθώς οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 κινούνται σε θετικό κλίμα, με στόχο την επαναφορά του τηλεπαιχνιδιού στο πρόγραμμα του σταθμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Real Life, το «Rouk Zouk» αναμένεται να επιστρέψει με νέα επεισόδια αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, όχι όμως στην καθημερινή ζώνη όπου το έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια.

Το σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει τη μετάδοση του τηλεπαιχνιδιού τα Σαββατοκύριακα, περίπου στις 15:00, απέναντι από το «Καλύτερα δε γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha. Πρόκειται για μια αλλαγή που διαφοροποιεί τον προγραμματισμό του ΑΝΤ1 και φέρνει τη Ζέτα Μακρυπούλια σε νέα τηλεοπτική αναμέτρηση.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ορισμένα επεισόδια να έχουν τη συμμετοχή celebrities, προσθέτοντας μια διαφορετική διάσταση στο γνώριμο παιχνίδι. Ωστόσο, οι σχετικές σκέψεις δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την επιστροφή του «Rouk Zouk», με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στη νέα ώρα προβολής όσο και στις αλλαγές που ενδέχεται να δούμε στη μορφή του.

Πηγή: tvnea.com
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