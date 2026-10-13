2026-10-13 21:14:13
Φωτογραφία για Στην αιχμή της καινοτομίας οι κινεζικοί σιδηρόδρομοι: Παρουσιάστηκε το σχέδιο 2026-2030.
Η Κίνα, η οποία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας στον κόσμο, εξέδωσε ένα σχέδιο καινοτομίας στην επιστήμη και την τεχνολογία των σιδηροδρόμων για την 15η πενταετή περίοδο του σχεδίου (2026–2030).Αυτό το σχέδιο καινοτομίας περιγράφει βασικά καθήκοντα στη βασική έρευνα και τις τεχνολογίες αιχμής, στις μηχανολογικές κατασκευές, στον τεχνικό εξοπλισμό, στις υπηρεσίες sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Έρχονται» καταστήματα στους σταθμούς του Μετρό Καλαμαριάς – Πού θα βρίσκονται και πόσα θα είναι.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Έρχονται» καταστήματα στους σταθμούς του Μετρό Καλαμαριάς – Πού θα βρίσκονται και πόσα θα είναι.
Νέα αποχώρηση στον ΑΝΤ1
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέα αποχώρηση στον ΑΝΤ1
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«100 τρισεκατομμύρια νετρίνα περνούν μέσα από το σώμα μας κάθε δευτερόλεπτο» | Η ιστορία πίσω από το Νόμπελ Φυσικής 2026
«100 τρισεκατομμύρια νετρίνα περνούν μέσα από το σώμα μας κάθε δευτερόλεπτο» | Η ιστορία πίσω από το Νόμπελ Φυσικής 2026
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/10/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (12/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (12/10/2026)
Όλο το σχέδιο για τη μείωση της ΕΑΣ στις συντάξεις [πίνακες και παραδείγματα].
Όλο το σχέδιο για τη μείωση της ΕΑΣ στις συντάξεις [πίνακες και παραδείγματα].
Δευτέρα, 12/10/2026: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 12/10/2026: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δημήτρης Φάρρος : Η Κοινότητα Μύτικα συνεχίζει τις παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του τόπου μας.
Δημήτρης Φάρρος : Η Κοινότητα Μύτικα συνεχίζει τις παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του τόπου μας.
Τεχνικός Ασφάλειας στα φαρμακεία: Παράταση πιστοποιητικών έως το 2027 – Πώς βρίσκουμε τη βεβαίωσή μας
Τεχνικός Ασφάλειας στα φαρμακεία: Παράταση πιστοποιητικών έως το 2027 – Πώς βρίσκουμε τη βεβαίωσή μας
Νέος κύκλος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: Πράσινο φως για τα φάρμακα της παχυσαρκίας
Νέος κύκλος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: Πράσινο φως για τα φάρμακα της παχυσαρκίας
THE MENTALIST : Αυτή είναι η νέα σειρά του MAK TV - Πότε κάνει πρεμιέρα;
THE MENTALIST : Αυτή είναι η νέα σειρά του MAK TV - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«100 τρισεκατομμύρια νετρίνα περνούν μέσα από το σώμα μας κάθε δευτερόλεπτο» | Η ιστορία πίσω από το Νόμπελ Φυσικής 2026
«100 τρισεκατομμύρια νετρίνα περνούν μέσα από το σώμα μας κάθε δευτερόλεπτο» | Η ιστορία πίσω από το Νόμπελ Φυσικής 2026