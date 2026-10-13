2026-10-13 21:14:13

Η Κίνα, η οποία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας στον κόσμο, εξέδωσε ένα σχέδιο καινοτομίας στην επιστήμη και την τεχνολογία των σιδηροδρόμων για την 15η πενταετή περίοδο του σχεδίου (2026–2030).Αυτό το σχέδιο καινοτομίας περιγράφει βασικά καθήκοντα στη βασική έρευνα και τις τεχνολογίες αιχμής, στις μηχανολογικές κατασκευές, στον τεχνικό εξοπλισμό, στις υπηρεσίες sidirodromikanea

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