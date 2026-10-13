





Στις 6 Οκτωβρίου 2026, η Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών ανακοίνωσε την απονομή του Νόμπελ Φυσικής στον Francis Halzen, για την καθοριστική συμβολή του στο IceCube και την ανακάλυψη κοσμικών νετρίνων υψηλής ενέργειας. Η συναρπαστική ιστορία του IceCube, του Francis Halzen και των επιστημόνων που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να εντοπίσουν τα πιο φευγαλέα σωματίδια του Σύμπαντος περιγράφεται στο βιβλίο του Ray Jayawardhana, Κυνηγοί νετρίνων. Η συναρπαστική αναζήτηση ενός φευγαλέου σωματιδίου ξεκλειδώνει τα μυστικά του σύμπαντος.

«Το κυνήγι παίρνει φωτιά»

Η πιο εντυπωσιακή παγίδα που έχουν στήσει παραμένει το IceCube, το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο νετρίνων στον κόσμο, η κατασκευή του οποίου κόστισε πάνω από 270 εκατ. δολάρια. Με την ολοκλήρωσή του έγινε πραγματικότητα ένα παλιό όνειρο του οραματιστή διευθυντή του, του φράνσις Χάλζεν. Ο Χάλζεν, ο οποίος μεγάλωσε στο Βέλγιο, ήθελε να γίνει δάσκαλος, αλλά στο πανεπιστήμιο το ενδιαφέρον του στάφηκε στη φυσική και έκτοτε έμεινε αφοσιωμένος σ’ αυτήν. Αφού εργάστηκε λίγα χρόνια στο CERN, έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν-Μάντισον, όπου δίδαξε για 40 περίπου χρόνια. Ως θεωρητικός φυσικός ασχολήθηκε με θέματα κβαντομηχανικής, προτού στρέψει την προσοχή του στο κυνήγι των νετρίνων γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Ο Χάλζεν άκουσε για πρώτη φορά για τις προσπάθειες εντοπισμού νετρίνων στην Ανταρκτική από συναδέλφους του στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας, όταν το είχε επισκεφτεί για μια διάλεξη. Του είχαν πει ότι ρώσοι επιστήμονες χρησιμοποιούσαν στον ερευνητικό σταθμό τους στην Ανταρκτική κεραίες ραδιοσημάτων προκειμένου να εντοπίσουν ηλεκτρικούς σπινθήρες από τη σύγκρουση κοσμικών νετρίνων με τον πάγο. Ο Χάλζεν θεώρησε πολύ ενδιαφέρον αυτό το πείραμα και θέλησε, μαζί με δύο συναδέλφους του, να υπολογίσει πόσο ισχυρά θα ήταν τα σήματα αυτά. Προς μεγάλη τους απογοήτευση, διαπίστωσαν ότι οι εκπομπές ραδιοσημάτων που προκαλούσαν οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις νετρίνων θα ήταν πολύ ασθενείς για να καταγραφούν. Συμπέραναν λοιπόν ότι το ρωσικό πείραμα ήταν καταδικασμένο να αποτύχει. Από την άλλη, συνει δητοποίησαν ότι θα ήταν πολύ πιο λογικό να αναζητήσουν μπλε λάμψεις στον πάγο, που επίσης θα υποδείκνυαν την άφιξη νετρίνων.

Ο Χάλζεν ήταν πεπεισμένος ότι η βύθιση μιας διάταξης φωτοαισθητήρων βαθιά μέσα στους πάγους της Ανταρκτικής αποτελούσε έναν πολύ καλό τρόπο σύλληψης νετρίνων από το εξώτερο διάστημα.

Ενθουσιασμένος με την προοπτική της δημιουργίας ενός καινοτόμου τηλεσκοπίου νετρίνων στην Ανταρκτική, ο Χάλζεν έστειλε ηλεκτρονικά μηνύματα σε πολλούς άλλους φυσικούς ρωτώντας τη γνώμη τους για την ιδέα του. Ανάμεσά τους ήταν και ο Τζων Λερντ του Πανεπιστημίου της Χαβάης. Ο Λερντ καταγόταν από παλιά οικογένεια της Νέας Αγγλίας και ένας από τους προγόνους του ήταν στρατηγός κατά την Αμερικανική Επανάσταση. Είχε μεγαλώσει στο Στάτεν Άιλαντ και τα καλοκαίρια παραθέριζε στους παππούδες του, στα βόρεια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Και στα δύο μέρη τού άρεσε να παριστάνει τον ξένο: «Στην εξοχή ήμουν το παιδί της πόλης και στην πόλη ήμουν το παιδί απ’ το χωριό», λέει. Στο γυμνάσιο εργαζόταν στην εφημερίδα του σχολείου και ήταν υπεύθυνος για τον μετεωρολογικό σταθμό πάνω στη στέγη του σχολείου. Θυμάται ακόμη πως είχε αναλάβει εθελοντικά να περιφέρει το έκθεμα κάποιου επιστημονικού πειράματος σε όλο το σχολείο «γιατί ήταν μια φοβερή δικαιολογία για να την κοπανήσω απ’ το μάθημα». Αργότερα, στο Τεχνικό Λύκειο του Μπρούκλυν, παρακολούθησε πολλά τεχνικά μαθήματα, που του φάνηκαν πολύ χρήσιμα χρόνια αργότερα, όταν δούλεψε ως πειραματικός φυσικός. Όταν ήταν μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, ο Λερντ διερεύνησε τι προοπτικές είχε η υποθαλάσσια μέτρηση σωματιδίων κοσμικής ακτινοβολίας. Κατασκεύασε λοιπόν μια φορτηγίδα, την αγκυροβόλησε στο μέσο της λίμνης Τσέλαν και βύθισε ανιχνευτές σωματιδίων στα βαθιά, καθαρά νερά της. Μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής εργάστηκε σε έναν ερευνητικό σταθμό στη λίμνη Έκο, στα Βραχώδη Όρη του Κολοράντο, όπου ζούσε σ’ ένα ξύλινο σπιτάκι μαζί με τη γυναίκα και τα δυο μικρά παιδιά του. Τότε ήταν που ο Λερντ ενδιαφέρθηκε σοβαρά για τα νετρίνα. Αργότερα μετακόμισε στη Χαβάη, με την ελπίδα να αναπτύξει μια γιγάντια διάταξη υποθαλάσσιων ανιχνευτών νετρίνων στα βαθιά νερά του Ειρηνικού Ωκεανού γύρω από τα ηφαιστειογενή νησιά. Με δεδομένα τα ενδιαφέροντα και την πείρα του, δεν ήταν περίεργο που ο Χάλζεν επικοινώνησε με τον Λερντ ζητώντας τη γνώμη του σχετικά με τη βύθιση ανιχνευτών νετρίνων στην Ανταρκτική.

Οι δύο φυσικοί συζήτησαν για όλα όσα έκαναν ελκυστικό το σχέδιο του Χάλζεν. «Ο Λερντ αναγνώρισε αμέσως τι πλεονεκτήματα θα είχε ένα τηλεσκόπιο νετρίνων στην Ανταρκτική», υποστηρίζει ο Χάλζεν. Πρώτα απ’ όλα, ο πολικός πάγος είναι καθαρός, σκοτεινός, σταθερός και αποστειρωμένος, απαλλαγμένος από κάθε φως υποβάθρου προερχόμενο από φωταυγείς οργανισμούς ή εκπο- μπές από τη ραδιενεργό διάσπαση του θαλασσινού αλατιού, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανίχνευση των νετρινικών σημάτων. Εξίσου σημαντικό ήταν το γεγονός ότι το αμερικανικό Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (National Science Foundation, NSF) είχε ήδη μια ερευνητική βάση σε λειτουργία στον Νότιο Πόλο, επομένως μπορούσε να προσφέρει σημαντική υλικοτεχνική υποστήριξη. Ενθαρρυμένος από τον ενθουσιασμό του Λερντ και τις προτάσεις του για το σχέδιο του ανιχνευτή, ο Χάλζεν παρουσίασε την πρότασή τους σε ένα συνέδριο στην Πολωνία και τη συνόψισε σ’ ένα άρθρο του το 1987, όμως δεν την προχώρησε – ίσως γιατί, ως θεωρητικός, δεν είχε εμπειρία στην κατασκευή μεγάλων πειραματικών διατάξεων και δίσταζε να αναλάβει ένα τόσο φιλόδοξο έργο μόνος του.

Ο Χάλζεν θυμάται το οργισμένο τηλεφώνημα που είχε από έναν αξιωματούχο του NSF περίπου έναν χρόνο μετά. Ο αξιωματούχος διαμαρτυρήθηκε ότι δύο νεαροί φυσικοί από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϋ είχαν προσπαθήσει να μεταφέρουν κρυφά στην Ανταρκτική ένα καλώδιο με φωτολυχνίες, με σκοπό να το τοποθετήσουν μέσα στο άνοιγμα μιας γεώτρησης, χωρίς να έχουν την κατάλληλη εξουσιοδότηση. Ρώτησε τον Χάλζεν αν αυτός τους είχε βάλει στο μυαλό μια τέτοια «παλαβή ιδέα». Ο Χάλζεν διαβεβαίωσε τον αξιωματούχο ότι δεν είχε ακούσει ποτέ στη ζωή του για τους δύο φυσικούς του Μπέρκλεϋ, οι οποίοι μάλλον εμπνεύστηκαν την ιδέα τους όταν συμμετείχαν σε κάποιο συνέδριο όπου οι Χάλζεν και Λερντ ανέλυσαν την πρότασή τους.

Αργότερα ο Χάλζεν συνεργάστηκε με την ομάδα του Μπέρκλεϋ ώστε να γίνει μια σοβαρή επεξεργασία της όλης ιδέας. Πρώτα έλεγξαν κατά πόσο θα ήταν τεχνικά εφικτή, βυθίζοντας ένα καλώδιο μήκους 200 μέτρων με τρεις φωτολυχνίες σε μια γεώτρηση που είχαν ανοίξει παγετωνολόγοι στη Γροιλανδία. Κατόπιν, το 1992, στο θέρος του Νότιου Ημισφαιρίου, άρχισαν να εργάζονται στο πιλοτικό πρόγραμμα AMANDA (Antarctic Muon and Neutrino Detector Array, Ανταρκτική Διάταξη Εντοπισμού Μιονίων και Νετρίνων), που είχε τη χρηματοδότηση και υποστήριξη του NSF. Υιοθέτησαν μια τεχνολογία που είχαν αναπτύξει παγετωνολόγοι για να κάνουν γεωτρήσεις στον πάγο: ένα τρυπάνι που εκτόξευε καυτό νερό, κάτι σαν κεφαλή από ντουσιέρα υψηλής πίεσης, άνοιγε δρόμο προς τα κάτω λιώνοντας τον πάγο. Καθώς έπαιρνε μέρες για να παγώσει ξανά η κοιλότητα, οι επιστήμονες είχαν αρκετό χρόνο για να κατεβάσουν τους αισθητήρες δεμένους σ’ ένα καλώδιο.

Όταν η ομάδα κατέβαζε το πρώτο καλώδιο με τις φωτολυχνίες στον πάγο, παραμονή Χριστουγέννων του 1993, ο Χάλζεν βρισκόταν στο πατρικό του στο Βέλγιο. Μια και ήταν θεωρητικός φυσικός, η παρουσία του δεν ήταν απαραίτητη εκεί. Διακυβεύονταν όμως πολλά, γι’ αυτό είχε καθ’ όλη τη διάρκεια του δείπνου τον υπολογιστή στα πόδια του, περιμένοντας ηλεκτρονική ενημέρωση από τον Νότιο Πόλο.

Όπως έγραψε αργότερα: «Είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολο να εξαρτάται η καριέρα σου από κάτι που βρίσκεται στην άλλη άκρη της Γης. Όμως το να ξέρεις κι από πάνω ότι έμπλεξες τόσο πολλούς ανθρώπους σε μια τόσο απίθανη περιπέτεια, ότι οι χρηματοδότες κι οι συνάδελφοί σου περιμένουν αποτελέσματα κι ότι εσύ είσαι παντελώς ανήμπορος να επηρεάσεις το αποτέλεσμα, αυτό είναι μια μορφή ακραίου βασανιστηρίου». Την ώρα που σέρβιραν το γλυκό, ο Χάλζεν έλαβε το μήνυμα που επιβεβαίωνε ότι η τοποθέτηση έγινε με επιτυχία, και ηρέμησε.

Όμως η χαρά της ομάδας δεν κράτησε πολύ, γιατί παρουσιάστηκαν αναπάντεχες δυσκολίες. Ένα πρόβλημα ήταν ότι οι φωτολυχνίες κατέγραφαν πολλές μπλε λάμψεις από μιόνια που δημιουργούσαν οι κοσμικές ακτίνες. Οι ερευνητές είχαν υποθέσει ότι αυτά τα μιόνια θα ελαττώνονταν σε βάθος 800 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του πάγου κι ότι θα ήταν εύκολο να εντοπιστούν τα λιγοστά μιόνια που θα έρχονταν από κάτω, από την άλλη πλευρά του πλανήτη. Δυστυχώς, δεν συνέβη κάτι τέτοιο· ό,τι έβλεπαν ήταν «μια σχεδόν άχρηστη θολούρα», όπως την αποκάλεσε ο Χάλζεν. Το πιο μεγάλο πρόβλημα, ωστόσο, αποτελούσαν οι φυσαλίδες αέρα μέσα στον πάγο, οι οποίες σκέδαζαν τις μπλε λάμψεις που προέρχονταν από νετρίνα, δυσκολεύοντας τον εντοπισμό τους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι στο βάθος αυτό υπήρχαν πολλές φυσαλίδες – και μάλιστα, ήταν 50 φορές μεγαλύτερες απ’ ό,τι περίμεναν! Έτσι, το πρόγραμμα σταμάτησε μέχρι να βρει η ομάδα τι βελτιώσεις έπρεπε να κάνει.

Η λύση, όπως ανακάλυψαν, ήταν να κάνουν βαθύτερες γεωτρήσεις και να τοποθετήσουν τους αισθητήρες τουλάχιστον ενάμισι χιλιόμετρο κάτω από την επιφάνεια. Σε αυτό το βάθος, οι ερευνητές θα είχαν πιο καθαρή εικόνα των μπλε λάμψεων που αφορούσαν αφίξεις νετρίνων, αφού οι υψηλότερες πιέσεις εξαλείφουν τις φυσαλίδες στον πάγο.

Το πείραμα AMANDA, από την πρώτη γεώτρηση μέχρι τον οριστικό τερματισμό του, κράτησε μία δεκαετία. (Στο μεταξύ, ο Λερντ και οι συνεργάτες του, ύστερα από προσπάθειες πολλών ετών, είχαν εγκαταλείψει λόγω τεχνικών προβλημάτων το έργο τους στις ακτές της Χαβάης.) Στο διάστημα αυτό, ο Χάλζεν και η ομάδα του έμαθαν πολλά για τους πάγους της Ανταρκτικής αλλά και για την ανίχνευση των νετρίνων. Με βάση την εμπειρία τους, η ομάδα άρχισε το 2005 να κατασκευάζει το IceCube, που είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι 100 φορές μεγαλύτερο από το πείραμα που είχε προηγηθεί.

Το IceCube είναι πράγματι ένα θαύμα μηχανικής σε ακραίες συνθήκες.

Όπως και στο AMANDA, όλα τα υλικά και τα εξαρτήματα, ο γεωτρητικός εξοπλισμός, το προσωπικό, όπως επίσης τα τρόφιμα και τα καύσιμα, έπρεπε να μεταφερθούν στην Ανταρκτική από διάφορα σημεία του κόσμου. Μεταγωγικά αεροπλάνα C-130 Hercules με χιονοπέδιλα, επανδρωμένα με πληρώματα της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ διεκπεραίωναν τις μεταφορές στο τελευταίο τμήμα του ταξιδιού, από τον Σταθμό Μακμέρντο στις ακτές της Ανταρκτικής ώς τον Νότιο Πόλο, μια απόσταση δηλαδή 1.300 χιλιομέτρων. Οι μηχανικοί χρησιμοποίησαν ένα ειδικής κατασκευής τρυπάνι υψηλής πίεσης, που εκτόξευε καυτό νερό από ένα ακροφύσιο, και κατάφεραν να διατρήσουν το στρώμα του πάγου μέχρι βάθος 2,5 περίπου χιλιομέτρων. Για τη διάνοιξη ενός μόνο φρεατίου χρειάζονταν δύο μέρες συνεχούς γεωτρητικής δουλειάς και τουλάχιστον 18.000 λίτρα βενζίνης, διαδικασία κατά την οποία έλιωναν πάνω από 750.000 λίτρα πάγου. Μόλις ήταν έτοιμο το φρεάτιο, κατέβαζαν προσεκτικά το ατσάλινο καλώδιο με τους αισθητήρες. Γεώτρηση τη γεώτρηση, το IceCube χρειάστηκε έξι καλοκαίρια του Νότιου Ημισφαιρίου για να «στηθεί», μια και τότε –από τον Νοέμβριο ώς τον φεβρουάριο– ο Ήλιος φέγγει συνεχώς και οι συνθήκες εργασίας είναι σχετικά πιο άνετες.

Για τον Χάλζεν, η ολοκλήρωση του έργου τον Δεκέμβριο του 2010 ήταν «μεγάλη ανακούφιση». «Τώρα που το IceCube έχει κατασκευαστεί, οι άνθρωποι ξεχνούν πόσο απίστευτα δύσκολο και ριψοκίνδυνο υπήρξε το όλο εγχείρημα. Κάποια στιγμή που νόμισα ότι το σχέδιο είχε αποτύχει, κάθησα και έκανα έναν ολόκληρο κατάλογο με τα προβλήματα», πρόσθεσε. Τα περιθώρια λάθους ήταν ελάχιστα – με το τσουχτερό κρύο, το μεγάλο υψόμετρο (σχεδόν 3.000 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας) και την τρομακτική απομόνωση να εντείνουν τους κινδύνους. Μια φορά, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ένας εργάτης άδραξε κατά λάθος μια μάνικα που κρεμόταν από έναν πύργο γεώτρησης· μόλις η μάνικα τεντώθηκε, τον εκσφενδόνισε με την πλάτη πάνω στον πάγο, που ήταν σκληρός σαν πέτρα. Ο άνθρωπος χρειάστηκε να μεταφερθεί στη Νέα Ζηλανδία για νοσηλεία και πέρασαν εβδομάδες μέχρι να αναρρώσει πλήρως.

Ωστόσο, το στοίχημα που είχαν βάλει ο Χάλζεν και οι συνάδελφοί του για την κατασκευή του IceCube έχει ήδη αρχίσει να καρποφορεί. Στα δύο πρώτα χρόνια της λειτουρ- γίας του, το παρατηρητήριο κατέγραψε δύο ασυνήθιστα σήματα νετρίνων, με ενέργεια πολύ μεγαλύτερη απ’ οτιδήποτε είχε παρατηρηθεί έως τότε. Σε ένα συνέδριο στο Κιότο, το καλοκαίρι του 2012, η Άγια Ισιχάρα του Πανεπιστημίου της Τσίμπα (κοντά στο Τόκιο) και μέλος της ομάδας παρουσίασε αυτά τα «συμβάντα PeV», που ονο

μάστηκαν έτσι γιατί έχουν ενέργεια της τάξης των «πετα-ηλεκτρονιοβόλτ» (ή τετράκις εκατομμυρίων ηλεκτρονιοβόλτ), δηλαδή ίση περίπου με το ενεργειακό ισοδύναμο της μάζας ενός πρωτονίου επί ένα εκατομμύριο. Τούτες οι ακραίες τιμές ενέργειας ξάφνιασαν πολλούς αστροφυσικούς.

Περισσότερα στο βιβλίο:

ΡΕΥ ΤΖΑΓΙΑΟΥΟΡΝΤΑΝΑ

ΚΥΝΗΓΟΙ ΝΕΤΡΙΝΩΝ

Η συναρπαστική αναζήτηση ενός φευγαλέου σωματιδίου ξεκλειδώνει τα μυστικά του σύμπαντος

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