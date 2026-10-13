











Το «The Mentalist», η συναρπαστική αστυνομική δραματική σειρά μυστηρίου που καθήλωσε εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, έρχεται την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 21:00 και κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στο ΜΑΚ TV για να γεμίσει τα βράδια μας με μυστήριο, συγκίνηση, αγωνία και ανατροπές.

Το «The Mentalist» συνδυάζει το ψυχολογικό θρίλερ με την ανθρώπινη τραγωδία, καθώς αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα που μετατρέπει τον πόνο της απώλειας σε ακατάβλητη δύναμη αναζήτησης της δικαιοσύνης. Ο Patrick Jane είναι ένας άνθρωπος με σπάνια διορατικότητα και σχεδόν αδιανόητη ικανότητα να διαβάζει τους ανθρώπους. Κάποτε απολάμβανε τη φήμη και τον πλούτο που του εξασφάλιζε η δημόσια εικόνα ενός χαρισματικού μέντιουμ. Πίσω, όμως, από αυτή τη μάσκα δεν υπήρχε τίποτα το υπερφυσικό. Υπήρχε μόνο ένα εξαιρετικό μυαλό, ικανό να αντιλαμβάνεται τις πιο ανεπαίσθητες λεπτομέρειες, να αποκαλύπτει τα μυστικά των ανθρώπων και να φτάνει στην αλήθεια εκεί όπου οι άλλοι έβλεπαν μόνο σκοτάδι.

Η ζωή του αλλάζει για πάντα όταν ο διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος Red John, ένας αδίστακτος και σαδιστικός εγκληματίας, δολοφονεί τη σύζυγό του, Angela Ruskin Jane, και τη μικρή τους κόρη, Charlotte Anne Jane. Το έγκλημα αυτό δεν στερεί απλώς από τον Patrick την οικογένειά του. Συντρίβει ολόκληρο τον κόσμο του, αφήνοντάς τον αντιμέτωπο με την ενοχή, το πένθος και μια βαθιά υπαρξιακή μοναξιά. Από εκείνη τη στιγμή, η ζωή του αποκτά έναν και μόνο σκοπό: να εντοπίσει τον άνθρωπο που του κατέστρεψε τα πάντα. Έχοντας αντικρίσει το απόλυτο σκοτάδι, ο Patrick Jane επιλέγει να αφιερώσει τη ζωή του στην αναζήτηση της αλήθειας, όσο βαρύ κι αν είναι το τίμημα. Εντάσσεται στο California Bureau of Investigation (CBI) ως ειδικός σύμβουλος, προσφέροντας τις μοναδικές του ικανότητες στην εξιχνίαση ανθρωποκτονιών και σύνθετων εγκλημάτων. Οι μέθοδοί του συχνά προκαλούν αμφισβήτηση, καθώς κινείται στα όρια μεταξύ ιδιοφυΐας και πρόκλησης. Ωστόσο, τα αποτελέσματά του είναι αδιαμφισβήτητα. Εκεί όπου οι άλλοι αναζητούν αποδείξεις, ο Jane αναζητά την ανθρώπινη αλήθεια. Εκεί όπου οι άλλοι βλέπουν γεγονότα, εκείνος διακρίνει κίνητρα, φόβους και αδυναμίες.

Δίπλα του βρίσκεται η Teresa Lisbon, μια αφοσιωμένη, ακέραιη και ισχυρή ηγέτιδα, που λειτουργεί ταυτόχρονα ως συνεργάτης, σύμμαχος και ηθική πυξίδα. Ανάμεσά τους αναπτύσσεται μια βαθιά και πολυδιάστατη σχέση, χτισμένη πάνω στην εμπιστοσύνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη σιωπηλή κατανόηση δύο ανθρώπων που έχουν μάθει να ζουν με τις πληγές τους. Καθώς οι υποθέσεις διαδέχονται η μία την άλλη, η σκιά του Red John παραμένει πάντα παρούσα. Η αναζήτησή του μετατρέπεται σε μια σκοτεινή, πολύχρονη μονομαχία ανάμεσα σε δύο εξαιρετικά ευφυείς αντιπάλους. Κάθε στοιχείο, κάθε αποκάλυψη και κάθε βήμα προς την αλήθεια φέρνει τον Patrick Jane πιο κοντά όχι μόνο στον δολοφόνο της οικογένειάς του, αλλά και στην αναμέτρηση με τους δικούς του δαίμονες.

Το «The Mentalist» δεν είναι απλώς μια σειρά εγκλημάτων και ερευνών. Είναι μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία για την απώλεια και τη λύτρωση, για τη δύναμη της μνήμης και την ακατάβλητη θέληση του ανθρώπου να συνεχίζει όταν όλα μοιάζουν χαμένα.

«THE MENTALIST»

Πρεμιέρα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 21:00 και κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στο ΜΑΚ TV.







Συντελεστές

Αστυνομική σειρά μυστηρίου αμερικάνικης παραγωγής 2008

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Bruno Heller

ΠΑΙΖΟΥΝ: Simon Baker,Robin Tunney,Tim Kang,Owain Yeoman,Amanda Righetti,Rockmond Dunbar,Emily Swallow,Joe Adler,Josie Loren













Πηγή: tvnea.com