Ένα σημαντικό κεφάλαιο στην επαγγελματική του πορεία κλείνει

ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον Όμιλο ΑΝΤ1, έπειτα από 30 χρόνια συνεργασίας.







Ο έμπειρος αθλητικός συντάκτης, που είχε αναλάβει τη θέση του προϊσταμένου αθλητικών ειδήσεων στο κανάλι του Αμαρουσίου, γνωστοποίησε την απόφασή του το απόγευμα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.







Με ένα μήνυμα στο οποίο ευχαριστεί τους συναδέλφους του για τη συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια, ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης αποχαιρέτησε τον σταθμό, αφήνοντας πίσω του μια διαδρομή τριών δεκαετιών.







Στην ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά:







«Μετά από 30 χρόνια παρουσίας στον ΑΝΤ1, ήρθε η στιγμή για την αποχώρηση μου από τον όμιλο.







Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου σε όλους τους συναδέλφους (δημοσιογράφους και τεχνικούς) για την άψογη συνεργασία. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλή συνέχεια. Προχωράμε…»

Πηγή: tvnea.com