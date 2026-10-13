2026-10-13 22:19:31
Φωτογραφία για Νέα αποχώρηση στον ΑΝΤ1

 



Ένα σημαντικό κεφάλαιο στην επαγγελματική του πορεία κλείνει

ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον Όμιλο ΑΝΤ1, έπειτα από 30 χρόνια συνεργασίας.



Ο έμπειρος αθλητικός συντάκτης, που είχε αναλάβει τη θέση του προϊσταμένου αθλητικών ειδήσεων στο κανάλι του Αμαρουσίου, γνωστοποίησε την απόφασή του το απόγευμα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.



Με ένα μήνυμα στο οποίο ευχαριστεί τους συναδέλφους του για τη συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια, ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης αποχαιρέτησε τον σταθμό, αφήνοντας πίσω του μια διαδρομή τριών δεκαετιών.



Στην ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά:



«Μετά από 30 χρόνια παρουσίας στον ΑΝΤ1, ήρθε η στιγμή για την αποχώρηση μου από τον όμιλο.



Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου σε όλους τους συναδέλφους (δημοσιογράφους και τεχνικούς) για την άψογη συνεργασία. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλή συνέχεια. Προχωράμε…»



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Στην αιχμή της καινοτομίας οι κινεζικοί σιδηρόδρομοι: Παρουσιάστηκε το σχέδιο 2026-2030.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στην αιχμή της καινοτομίας οι κινεζικοί σιδηρόδρομοι: Παρουσιάστηκε το σχέδιο 2026-2030.
αγγούρι - όταν η φύση ξεδιψά την επιδερμίδα μας με ένα δροσερό φιλί.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
αγγούρι - όταν η φύση ξεδιψά την επιδερμίδα μας με ένα δροσερό φιλί.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Rouk Zouk»: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 μετά τα Χριστούγεννα
«Rouk Zouk»: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 μετά τα Χριστούγεννα
Φαίη Σκορδά: Επιστροφή στον ΑΝΤ1 με το «For You» – Το νέο μέλος της εκπομπής
Φαίη Σκορδά: Επιστροφή στον ΑΝΤ1 με το «For You» – Το νέο μέλος της εκπομπής
Η Νύχτα Αποκαλύψεων επιστρέφει στην late night ζώνη του ΑΝΤ1 - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Η Νύχτα Αποκαλύψεων επιστρέφει στην late night ζώνη του ΑΝΤ1 - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Φαίη Σκορδά: Αυτό είναι το πάνελ της νέας εκπομπής στον ΑΝΤ1 – Πώς θα λέγεται η εκπομπή;
Φαίη Σκορδά: Αυτό είναι το πάνελ της νέας εκπομπής στον ΑΝΤ1 – Πώς θα λέγεται η εκπομπή;
Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την ολοκλήρωση συνεργασίας με τους Ράδιο Αρβύλα
Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την ολοκλήρωση συνεργασίας με τους Ράδιο Αρβύλα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Έρχονται» καταστήματα στους σταθμούς του Μετρό Καλαμαριάς – Πού θα βρίσκονται και πόσα θα είναι.
«Έρχονται» καταστήματα στους σταθμούς του Μετρό Καλαμαριάς – Πού θα βρίσκονται και πόσα θα είναι.
Δημήτρης Φάρρος : Η Κοινότητα Μύτικα συνεχίζει τις παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του τόπου μας.
Δημήτρης Φάρρος : Η Κοινότητα Μύτικα συνεχίζει τις παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του τόπου μας.
Τεχνικός Ασφάλειας στα φαρμακεία: Παράταση πιστοποιητικών έως το 2027 – Πώς βρίσκουμε τη βεβαίωσή μας
Τεχνικός Ασφάλειας στα φαρμακεία: Παράταση πιστοποιητικών έως το 2027 – Πώς βρίσκουμε τη βεβαίωσή μας
Νέος κύκλος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: Πράσινο φως για τα φάρμακα της παχυσαρκίας
Νέος κύκλος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: Πράσινο φως για τα φάρμακα της παχυσαρκίας
THE MENTALIST : Αυτή είναι η νέα σειρά του MAK TV - Πότε κάνει πρεμιέρα;
THE MENTALIST : Αυτή είναι η νέα σειρά του MAK TV - Πότε κάνει πρεμιέρα;