Πατήστε για μεγέθυνση

Μια σημαντική διευκρίνιση αφορά τους φαρμακοποιούς και τους υπόλοιπους εργοδότες που έχουν παρακολουθήσει το δεκάωρο σεμινάριο για την άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας.

Με την ΚΥΑ 18503/2026 (ΦΕΚ Β΄ 3950/30.06.2026) προβλέπεται ότι οι παλαιές βεβαιώσεις επιμόρφωσης που εκδόθηκαν έως τις 31/12/2010 θα ισχύουν έως τις 31/12/2027.

Η ρύθμιση ενδιαφέρει και τα φαρμακεία, αφού η δραστηριότητα με ΚΑΔ 47.73 («Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα») υπάγεται στη Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας.

Το δεκάωρο πρόγραμμα αφορά, με τις λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, εργοδότες επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας με έως 20 εργαζομένους.

farmakopoioi

Ποια πιστοποιητικά ισχύουν;Διάβασε περισσότερα »