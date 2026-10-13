2026-10-13 18:22:56
Φωτογραφία για Τεχνικός Ασφάλειας στα φαρμακεία: Παράταση πιστοποιητικών έως το 2027 – Πώς βρίσκουμε τη βεβαίωσή μας
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Μια σημαντική διευκρίνιση αφορά τους φαρμακοποιούς και τους υπόλοιπους εργοδότες που έχουν παρακολουθήσει το δεκάωρο σεμινάριο για την άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας.

Με την ΚΥΑ 18503/2026 (ΦΕΚ Β΄ 3950/30.06.2026) προβλέπεται ότι οι παλαιές βεβαιώσεις επιμόρφωσης που εκδόθηκαν έως τις 31/12/2010 θα ισχύουν έως τις 31/12/2027.

Η ρύθμιση ενδιαφέρει και τα φαρμακεία, αφού η δραστηριότητα με ΚΑΔ 47.73 («Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα») υπάγεται στη Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας.

Το δεκάωρο πρόγραμμα αφορά, με τις λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, εργοδότες επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας με έως 20 εργαζομένους.



Ποια πιστοποιητικά ισχύουν;

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