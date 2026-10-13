2026-10-13 17:56:46
Φωτογραφία για Νέος κύκλος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: Πράσινο φως για τα φάρμακα της παχυσαρκίας



 Τη δυνατότητα χορήγησης έως οκτώ δόσεων φαρμάκου για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στους 43.500 ήδη ενταγμένους δικαιούχους διασφαλίζει το πρόγραμμα, με τον αριθμό των δόσεων να καθορίζεται εξατομικευμένα από τον θεράποντα ιατρό, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Σκάι» ανέφερε επίσης ότι επανεκκινεί το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο του μαστού, με δωρεάν μαστογραφίες για 2,4 εκατομμύρια γυναίκες, ενώ από τον Νοέμβριο αναμένεται να αρχίσουν νέες προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Η κ. Αγαπηδάκη τόνισε ότι ελήφθη στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας η εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας μετά τη διακοπή του Ιουνίου του προγράμματος κατά της παχυσαρκίας και διασφαλίζεται η δυνατότητα χορήγησης έως οκτώ δόσεων φαρμάκου από την αρχή και για τους 43.500 ήδη ενταγμένους ωφελούμενους.



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