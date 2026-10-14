Η Google επιβεβαίωσε επίσημα τη σταδιακή κατάργηση του ChromeOS έως στα μέσα του 2034, καθώς η εταιρεία μεταβαίνει στο νέο λειτουργικό σύστημα Googlebook OS.

Τα βασικά σημεία αυτής της μετάβασης περιλαμβάνουν:

Τέλος υποστήριξης ChromeOS (2034): Η Google θα παρέχει ενημερώσεις ασφαλείας και υποστήριξη για το ChromeOS μέχρι τα μέσα του 2034. Αυτό καλύπτει τη συνήθη 10ετή πολιτική ενημερώσεων (Auto Update Expiration) για τις συσκευές που αγοράζονται σήμερα.

Τι είναι το Googlebook OS: Το νέο λειτουργικό σύστημα βασίζεται στην τεχνολογία του Android (με desktop βελτιστοποιήσεις) και ενοποιεί τα οικοσυστήματα της Google, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (Google Gemini).

Μετάβαση συσκευών: Πολλά νεότερα μοντέλα Chromebook θα έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμιστούν απευθείας στο Googlebook OS, ενώ οι παλαιότερες συσκευές θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά με ChromeOS μέχρι τη λήξη της περιόδου υποστήριξής τους.

Επιχειρήσεις kai Εκπαίδευση: Για σχολεία και εταιρείες, η διαχείριση στόλου (fleet management) στο Googlebook OS θα ξεκινήσει να διατίθεται σταδιακά από το 2027, εξασφαλίζοντας μια ομαλή μετάβαση χωρίς αιφνιδιασμούς.

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