2026-10-14 01:29:24
Φωτογραφία για Ελλείψεις φαρμάκων: Εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των ελληνικών φαρμακείων
Το πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τους φαρμακοποιούς κι αυτό οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους: ο πρώτος έχει να κάνει με τη στάση ορισμένων φαρμακευτικών εταιρειών που επιλέγουν να διαθέτουν προϊόντα τους σε μειωμένες ποσότητες στα φαρμακεία διατηρώντας παράλληλα αποθέματα μικρότερα από εκείνα που επιβάλλει ο νόμος.

Το θέμα αυτό έθεσε κατά τη διάρκεια του μεγάλου ετήσιου συνεδρίου PHARMA Point που διοργάνωσε με επιτυχία ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» στη ΔΕΘ, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Απόστολος Βαλτάς.

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