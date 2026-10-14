2026-10-14 12:17:52
Φωτογραφία για Η «Αυτοψία» κάνει πρεμιέρα για 15η σεζόν
Η «Αυτοψία» με τον Αντώνη Σρόιτερ κάνει πρεμιέρα για 15η σεζόν στον Alpha, με μία καθηλωτική έρευνα για την κατ’ οίκον κράτηση με «βραχιολάκι».

Η κάμερα της εκπομπής μπαίνει στα άδυτα ενός εξαιρετικά επίκαιρου και ευαίσθητου ζητήματος, την κατ' οίκον κράτηση με ηλεκτρονική επιτήρηση. 75 κρατούμενοι και υπόδικοι. Ένα βραχιολάκι. Ένα πείραμα κι ένας στόχος... να πετύχει.

Τι σημαίνει στην πράξη να εκτίεις την ποινή σου περιορισμένος μέσα στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού σου; Πώς λειτουργεί το σύστημα παρακολούθησης και ποιες είναι οι προκλήσεις για τους κρατούμενους, τις οικογένειές τους αλλά και τις διωκτικές αρχές;

Ο Αντώνης Σρόιτερ συναντά ανθρώπους που βιώνουν την διαφορετική αυτή μορφή έκτισης ποινής, καταγράφει τις προσωπικές τους μαρτυρίες και την καθημερινότητά τους, ενώ μπαίνει και στο στρατηγείο εκείνων που έχουν αναλάβει να παρακολουθούν τους κρατούμενους. Η εκπομπή ρίχνει φως στα πλεονεκτήματα, στα κενά του συστήματος, αλλά και στην ψυχολογική πίεση μιας «ιδιότυπης» φυλακής χωρίς κάγκελα.

Εκεί που γεννιέται η είδηση και τα πρόσωπα καθορίζουν την επικαιρότητα, η «Αυτοψία» επιστρέφει για να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν την κοινωνία.

«Αυτοψία», πρεμιέρα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, στις 23:30.

Πηγή: tvnea.com
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