2026-10-14 13:19:15
Φωτογραφία για Ένα αυθεντικό δείγμα παραδοσιακής πηλιορείτικης αρχιτεκτονική



Τριώροφο πέτρινο αρχοντικό του 18ου αιώνα που σήμερα λειτουργεί ως ενοικιαζόμενο κατάλυμα(*) στις Πινακάτες Πηλίου. Το κτίσμα ακολουθεί την παραδοσιακή πηλιορείτικη αρχιτεκτονική των πυργωτών κατοικιών, που άρχισαν να εμφανίζονται στην περιοχή από τον 17ο αιώνα, με επιρροές από αντίστοιχα οθωμανικά κτίσματα της εποχής. Στόχος του σχεδιασμού αυτού ήταν η δημιουργία στιβαρών κτισμάτων για προστασία των προνομιούχων οικογενειών και ιδιοκτητών τους από ληστρικές επιδρομές, πειρατές αλλά και ταραχές στην περίοδο της τουρκοκρατίας.



Η άθικτη πέτρινη τοιχοποιία, οι ξύλινες θολωτές οροφές, τα τζάκια και τα χαρακτηριστικά πολυάριθμα ανοίγματα στον ένα μόνο όροφο, παραμένουν κεντρικά στοιχεία της εικόνας του σπιτιού τόσο εξωτερικά όσο και στους εσωτερικούς χώρους. 



Στο κεντρικό καθιστικό, η σειρά των δεκατριών παραθύρων καθορίζει την εικόνα του χώρου, ενώ χαλιά, υφάσματα σε γήινες θερμές αποχρώσεις, παλιά έπιπλα και αντικείμενα διαφορετικής προέλευσης διατηρούν τον αυθεντικό χαρακτήρα σε παραδοσιακό ύφος σε συνδυασμό με έντονες ethnic αναφορές.  



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