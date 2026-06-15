2026-06-15 21:41:00
Φωτογραφία για Μεσογειακή απλότητα και αυθεντική παραδοσιακή αρχιτεκτονική

Παραδοσιακή μεσογειακή κατοικία στην Ισπανία, ανακαινισμένη με απόλυτο σεβασμό στην αρχική αρχιτεκτονική της. Οι ασβεστωμένοι τοίχοι, τα ξύλινα δοκάρια, τα μικρά ανοίγματα και οι χειροποίητες λεπτομέρειες διατηρούν τον αυθεντικό χαρακτήρα του σπιτιού, ενώ οι απαλές χρωματικές πινελιές και τα φυσικά υλικά προσθέτουν ζεστασιά και φωτεινότητα.



Η διακόσμηση κινείται σε λιτούς τόνους, αφήνοντας την αρχιτεκτονική του σπιτιού να πρωταγωνιστεί., σε όλους τους χώρους. Επιφάνειες από παλιό ξύλο, υφαντά, ψάθινα στοιχεία, κυριαρχία του λευκού σε συνδυασμό με πράσινο και γαλάζιο συνθέτουν ένα περιβάλλον που συνδέεται άμεσα με το μεσογειακό τοπίο, ενώ η εσωτερική αυλή με τη μικρή πισίνα λειτουργεί ως φυσική προέκταση του σπιτιού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

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