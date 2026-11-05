



Η τυπική βικτωριανή αρχιτεκτονική συναντά μια σύγχρονη, εκλεκτική διακοσμητική προσέγγιση σε αυτό το σπίτι στο Λονδίνο. Παραδοσιακές αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες συνδυάζονται με vintage έπιπλα αλλά και λεπτομέρειες πιο σύγχρονης αισθητικής, έντονα μοτίβα και υφές, έργα τέχνης και μια ιδιαίτερα ζεστή χρωματική παλέτα.





Στους χώρους κυριαρχούν το ξύλο, οι φυσικές υφές, τα υφασμάτινα στοιχεία και οι ενδιαφέρουσες χρωματικές αντιθέσεις. Η σκούρα εντοιχισμένη βιβλιοθήκη, οι ξύλινες πολυθρόνες με τις καμπύλες γραμμές, η ειδική κατασκευή στον χώρο εισόδου, ο κιτρινοπράσινος καναπές, οι διακοσμητικές συλλογές αλλά και τα ποιοτικά υφασμάτινα στοιχεία δημιουργούν ένα σύνολο με ιδιαίτερη προσωπικότητα. Παρά την ποικιλία των στοιχείων, η διακόσμηση διατηρεί συνοχή και μια ανεπιτήδευτη, οικεία ατμόσφαιρα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣhouseandgarden.co.uk











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