Ο ΑΝΤ1 την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 22:00 φιλοξενεί ζωντανά τον αγώνα για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League ανάμεσα στη Μαρσέιγ και τον Ολυμπιακό.Η πρώτη εκτός έδρας αναμέτρηση των ερυθρόλευκων στο φετινό UEFA Europa League έρχεται στον ΑΝΤ1, με ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων που θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα ψάξει τη δεύτερη νίκη του στη League Phase, μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα κόντρα στη Γιαγκελόνια. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ οδήγησε την ομάδα του στο τρίποντο, στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τους Πειραιώτες, και θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα σε μία πολύ δύσκολη έδρα όπως το «Βελοντρόμ» της Μασαλίας. Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την επικράτηση στο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, οι ερυθρόλευκοι χωρίς προβλήματα απουσιών, θα προσπαθήσουν να κάνουν το δύο στα δύο στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.Στην περιγραφή του αγώνα θα είναι ο Μανώλης Σφακάκης, έχοντας στο πλευρό του για τον σχολιασμό τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, ενώ δίπλα στον πάγκο του Ολυμπιακού θα βρίσκεται ο Νίκος Κώτσης για το ρεπορτάζ των ερυθρόλευκων.Η αγωνιστική δράση ξεκινά στις 21:00 με ένα pre-game show που θα μεταδοθεί στον ΑΝΤ1 και στο antenna.gr και θα μας βάλει στο κλίμα του αγώνα. Σε απευθείας σύνδεση με το «Βελοντρόμ» θα παρακολουθήσουμε δηλώσεις από παίκτες και προπονητές των δύο αντιπάλων, καθώς και όλο το ρεπορτάζ λίγο πριν την σέντρα του αγώνα στις 22:00.Ο αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΑΝΤ1 θα προβληθεί ταυτόχρονα και στο antenna.gr. Στο antenna.gr/football περιλαμβάνεται επίσης ξεχωριστή ενότητα για το UEFA Europa League και UEFA Conference League με επιπλέον αποκλειστικά θέματα που δεν θα έχουν προβληθεί στην τηλεόραση, highlights από όλες τις αναμετρήσεις των δύο διοργανώσεων, δηλώσεις, αποσπάσματα από τα social media, αρθρογραφία, podcast, vlog και φυσικά όλες τις ειδήσεις και το ρεπορτάζ από τις μάχες των ελληνικών ομάδων για την πρόκριση.Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, στις 24:00 έρχεται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Football Show», με όλο το ρεπορτάζ ζωντανά από τη Μασσαλία και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Στην παρουσιάση θα είναι η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Αλέξανδρος Ξενικάκης και καλεσμένος στο στούντιο θα είναι ο προπονητής Σωτήρης Συλαϊδόπουλος. Ακομα, θα παρακολουθήσουμε τα καλύτερα στιγμιότυπα και εκτενές ρεπορτάζ από τον αγώνα του ΟΦΗ κόντρα στη Ρεν στη Γαλλία, από τον απεσταλμένο του ΑΝΤ1 Δημοσθένη Γεωργακόπουλο, αλλά και όλο το ρεπορτάζ από την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του UEFA Conference Leagueαπέναντι στη Μπόρατς, με τον Γιώργο Σπανουδάκη να μεταφέρει το κλίμα από το ΟΑΚΑ. Και φυσικά, όλα τα γκολ της βραδιάς από το UEFA Europa League και το UEFA Conference League.Τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπών και μεταδόσεων έχει μία έμπειρη και δυναμική ομάδα που αποτελείται από τους: Δημοσθένη Γεωργακόπουλο, Λίτσα Ιωάννου, Μανώλη Μανή, Γρηγόρη Ατρείδη, Γιώργο Σπανουδάκη, Βασίλη Πλακογιάννη, Γιώργο Ανανίδα, Τερέζα Κουίκ και Βασίλη Παπαδόπουλο.Οι κορυφαίοι αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League έρχονται στον ΑΝΤ1. Μείνετε συντονισμένοι!Πηγή: tvnea.com