Η πρόσφατη ανακοίνωση της AMD για τους επερχόμενους EPYC "Venice" (αρχιτεκτονικής Zen 6) έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς η εταιρεία ισχυρίζεται ότι το κορυφαίο μοντέλο των 256 πυρήνων μπορεί να ξεπεράσει τον επεξεργαστή Vera της NVIDIA κατά 3,3 φορές σε απόδοση ανά rack.

Ωστόσο, όπως πολύ σωστά σημειώνεις, η ανακοίνωση αυτή συνοδεύεται από σημαντικά «ψιλά γράμματα» (υποσημειώσεις) και μεθοδολογικούς περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να έχουμε την πλήρη εικόνα.

1. Οι Βασικοί Ισχυρισμοί της AMD

Η AMD εστίασε τις μετρήσεις της στην απόδοση σε επίπεδο rack (rack-scale), χρησιμοποιώντας ως βάση ένα αυστηρό ενεργειακό όριο 100 kW.

3,3x Καλύτερη Απόδοση ανά Rack: Σε ένα περιβάλλον AI (όπως το Agentic AI που απαιτεί τεράστια CPU ισχύ για sandboxing, tools και reinforcement learning), η AMD ισχυρίζεται ότι η πυκνότητα των x86 πυρήνων της αποδίδει 330% καλύτερα από το οικοσύστημα της NVIDIA.

Ανωτερότητα ανά Πυρήνα: Η AMD εκτιμά ότι ο Venice CPU των 64 πυρήνων προσφέρει 27% υψηλότερη απόδοση ανά πυρήνα σε σχέση με τον Vera των 88 πυρήνων της NVIDIA, ενώ ακόμα και η έκδοση των 96 πυρήνων διατηρεί ένα προβάδισμα 11% ανά πυρήνα.

2. Οι Σημαντικές Υποσημειώσεις (Τα "Ψιλά Γράμματα")

Αν ξύσει κανείς την επιφάνεια αυτών των εντυπωσιακών αριθμών, προκύπτουν οι εξής κρίσιμοι παράγοντες:

Δεν βασίζεται σε πραγματικά test του NVIDIA Vera: Η AMD δεν έχει στα χέρια της τον επεξεργαστή Vera της NVIDIA. Οι μετρήσεις είναι μοντελοποιημένες εκτιμήσεις (projections).

Η «αλχημεία» των Benchmarks: Για να βγάλει αυτά τα αποτελέσματα, η AMD πήρε τα υπάρχοντα benchmarks του τρέχοντος chip Grace της NVIDIA και τα πολλαπλασίασε με έναν συντελεστή κλιμάκωσης (scaling factor) 1,63x, βασιζόμενη σε ορισμένα Linux benchmarks του Vera που είχαν δημοσιευτεί από το Phoronix.

Το πλεονέκτημα Πυκνότητας της NVIDIA: Το format και η αρχιτεκτονική της NVIDIA (βασισμένη σε ARM σχεδίαση και LPDDR5X μνήμες) της επιτρέπει να στριμώχνει περισσότερους επεξεργαστές Vera στο ίδιο hardware feedback. Αναλυτές επισημαίνουν ότι αν η NVIDIA μπορεί να τοποθετήσει 8 Vera CPUs στον ίδιο χώρο που η AMD βάζει 2 Venice, η πραγματική πυκνότητα (cores & RAM) ανά server στρέφεται τελικά υπέρ της NVIDIA.

Το Ενεργειακό «Φράγμα» των 1000W: Ο EPYC Venice, κατασκευασμένος στα 2nm της TSMC, θα προσφέρει μεν πάνω από 70% συνολική βελτίωση σε σχέση με τη γενιά Turin (Zen 5), αλλά οι διαρροές δείχνουν ότι για να φτάσει τους 256 πυρήνες, η κατανάλωση ανά socket ενδέχεται να αγγίξει ή και να ξεπεράσει το 1.000W TDP, απαιτώντας υποχρεωτικά προηγμένα συστήματα υδρόψυξης.

3. Γιατί η AMD κάνει αυτή την κίνηση τώρα;

Η μάχη στα Data Centers δεν αφορά πλέον μόνο τις κάρτες γραφικών (GPUs). Καθώς το Agentic AI (αυτόνομοι AI πράκτορες που εκτελούν κώδικα, text processing και queries) αναπτύσσεται ραγδαία, οι CPUs έχουν γίνει το νέο μεγάλο bottleneck των AI εργοστασίων.

Η AMD προσπαθεί να πείσει την αγορά ότι:

Το x86 οικοσύστημα παραμένει ο βασιλιάς του compute.

Οι πελάτες μπορούν να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους σε Zen 6 χωρίς να αλλάξουν την αρχιτεκτονική των racks τους, σε αντίθεση με τις proprietary (κλειστές) λύσεις της NVIDIA (όπως τα NVL72 racks).

Το συμπέρασμα: Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό «πόλεμο στα χαρτιά». Τα νούμερα της AMD δείχνουν την τρομακτική δυναμική των 2nm της αρχιτεκτονικής Zen 6, αλλά η πραγματική ετυμηγορία θα δοθεί στα τέλη του 2026, όταν τα πρώτα Venice chips θα βρεθούν σε πραγματικά server racks δίπλα στα συστήματα της NVIDIA.

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