Η πιο απρόβλεπτη κωμική παρέα είναι έτοιμη να αποδείξει για ακόμη μία φορά ότι τίποτα δεν πάει βάσει σχεδίου!Το αγαπημένο σπίτι των Πετραλώνων ανοίγει και πάλι τις πόρτες του για μια νέα σεζόν γεμάτη αυτοσχεδιασμό, ανατροπές, απρόβλεπτες καταστάσεις και άφθονο γέλιο.Η Ήρα Κατσούδα, η Φωτεινή Μπαξεβάνη, ο Γιάννης Σαρακατσάνης, ο Μπάμπης Γαλιατσάτος, η Μελίνα Λεφαντζή και ο Λευτέρης Παπακώστας για ακόμη μία φορά καλούνται να αυτοσχεδιάσουν, να αντιδράσουν στις πιο απρόβλεπτες οδηγίες και να αντιμετωπίσουν καταστάσεις που δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν.Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Αυτός είναι που κινεί τα νήματα, ανατρέπει την ιστορία και δίνει στους πρωταγωνιστές οδηγίες, μέσω του ακουστικού που φορούν στο αυτί τους, οι οποίες που να αλλάξουν τα πάντα μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.Το μόνο πρόβλημα; Εκείνοι δεν έχουν ιδέα τι τους περιμένει!Από το «Εκτός Σχεδίου» δεν θα μπορούσαν να λείπουν ξεχωριστοί guests, μεταξύ των οποίων ο Πέτρος Λαγούτης, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Μαριλού Κατσαφάδου, ο Χάρης Χιώτης και ο Ζερόμ Καλούτα.Ερωτικές παρεξηγήσεις, απρόσμενες επισκέψεις, απίθανες συναντήσεις, παράλογες αποστολές και ξεκαρδιστικές δοκιμασίες συνθέτουν κάθε φορά μια διαφορετική ιστορία, που γράφεται ζωντανά μπροστά στα μάτια των θεατών.Γιατί στο «Εκτός Σχεδίου», η καλύτερη στιγμή είναι πάντα αυτή που κανείς δεν έχει προβλέψει!Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026«Το θεατρικό έργο του Μπάμπη»Στο νέο επεισόδιο του «Εκτός Σχεδίου», η έμπνευση χτυπά την πόρτα του Μπάμπη, αλλά η συγγραφή του πρώτου του θεατρικού έργου αποδεικνύεται πολύ πιο δύσκολη από όσο φανταζόταν.Αποφασισμένος να γράψει ένα έργο βασισμένο στις ζωές και τα ελαττώματα της παρέας του, ο Μπάμπης αναζητά υλικό στις καθημερινές συνήθειες των φίλων του και στις μεταξύ τους σχέσεις. Όμως ο Λευτέρης, ο Γιάννης και η Φωτεινή δεν αρκούνται στον ρόλο της έμπνευσης και σπεύδουν να παρέμβουν στη δημιουργική διαδικασία.Καθώς ο καθένας προσπαθεί να επηρεάσει την πλοκή και να εξασφαλίσει τον δικό του πρωταγωνιστικό ρόλο, το σπίτι μετατρέπεται σε ένα άτυπο casting. Οι αυτοσχεδιασμοί διαδέχονται τις συγκρούσεις, οι ρόλοι αλλάζουν συνεχώς και το θεατρικό έργο αρχίζει να ξεφεύγει από τον έλεγχο του δημιουργού του.Με χιούμορ και ασταμάτητες ανατροπές, το «Εκτός Σχεδίου» αποδεικνύει πως, όταν μια παρέα γίνεται η έμπνευση για ένα θεατρικό έργο, το πραγματικό δράμα ξεκινά… πριν καν ανοίξει η αυλαία!Πηγή: tvnea.com