Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, συνέστησε στους πολίτες να διατηρούν χάρτινα αντίγραφα κρίσιμων εγγράφων και ψηφιακά αντίγραφα ασφαλείας σε εξωτερικά μέσα, όπως USB. Οι συστάσεις αφορούν την προστασία προσωπικών και οικονομικών δεδομένων σε περίπτωση μεγάλου ψηφιακού «μπλακάουτ».

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο κ. Μπλέτσας προειδοποίησε ότι η Ελλάδα δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από το κύμα εκτεταμένων κυβερνοεπιθέσεων που καταγράφεται διεθνώς. Όπως είπε, κάθε διακοπή υπηρεσίας θα γίνεται αισθητή στους πολίτες.

«Αντιμετωπίζουμε καθημερινά πάρα πολλές κυβερνοεπιθέσεις. Οποιαδήποτε διακοπή υπηρεσίας θα γίνει αισθητή στους πολίτες. Αν προσέξουμε τι γίνεται στο εξωτερικό, και κυρίως στις ΗΠΑ, γρήγορα θα δούμε και κάτι ανάλογο εδώ», τόνισε.

Αναφερόμενος στο πρόσφατο μπλακάουτ της Microsoft, υπογράμμισε ότι η άμεση κάλυψη των κενών ασφαλείας ασκεί πίεση χρόνου και μπορεί να οδηγήσει σε τεχνικές αστοχίες. «Θα πρέπει να εφαρμόζουμε τις αναβαθμίσεις για τις ευπάθειες όσο το γρηγορότερο δυνατό… Δεν έχουμε χρόνο. Αυτό συνέβη και με τη Microsoft. Κάποια αναβάθμιση δεν πήγε καλά κι έτσι είχαμε τη διακοπή», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει χρόνος για δοκιμές των αναβαθμίσεων και ότι το επόμενο διάστημα αναμένονται διακοπές υπηρεσιών, άλλες εκούσιες και άλλες ακούσιες.

Με αφορμή την επίθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου αξιοποιήθηκε η Τεχνητή Νοημοσύνη, ο κ. Μπλέτσας ανέφερε ότι τέτοια περιστατικά μπορούν να αφορούν ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Όπως δήλωσε, αντίστοιχες επιθέσεις με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν καταγραφεί και στην Ελλάδα, γεγονός που, κατά τον ίδιο, απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση και άμεση επιδιόρθωση των ευπαθειών μόλις εντοπίζονται.

Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας χαρακτήρισε «επικίνδυνο» να μην υπάρχουν εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας. Συνέστησε να διατηρούνται σε φυσική μορφή κρίσιμα έγγραφα, όπως εκτυπωμένη κίνηση ή βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού.

Παράλληλα, πρότεινε τη δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων ασφαλείας εκτός δικτύου, σε εξωτερικά μέσα όπως USB ή στικάκια, πέρα από την αποθήκευση στο κινητό.

Για τη διάρκεια ενός ενδεχόμενου πλήγματος, εξήγησε ότι αυτή εξαρτάται από την υποδομή και τη μεθοδολογία της επίθεσης. Χαρακτήρισε τη διακοπή της Microsoft ασυνήθιστα μεγάλη για έναν τέτοιο πάροχο, επισημαίνοντας ότι συνήθως οι αποκαταστάσεις είναι ταχύτερες.

Κλείνοντας, τόνισε ότι, παρότι οι επιθέσεις πυκνώνουν, οι μηχανισμοί αντίδρασης λειτουργούν γρήγορα και η εμπειρία αυτή οδηγεί στη δημιουργία πιο ανθεκτικών συστημάτων.

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