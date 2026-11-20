2026-11-20 16:40:57

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, καθώς ο πρώην υπουργός Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον του ειδικού ανακριτή στις 27 Νοεμβρίου.Η κλήση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής έρευνας για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι. sidirodromikanea

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