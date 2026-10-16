2026-10-16 10:58:52
Φωτογραφία για Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για το Live News με 20.7% – Ακολουθεί ο «Τροχός της Τύχης»
Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το Live News με 20.7% στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ζώνης. Ακολούθησε ο «Τροχός της Τύχης» με 16.7%, ενώ το Deal σημείωσε 15.3%. Στη συνέχεια, το Cash or Trash κατέγραψε 12.5%.

Το Studio στις 3 συγκέντρωσε 9.4%, ενώ το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) σημείωσε 8.0%. Οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (Ε) ακολούθησαν με 6.9%, ενώ το «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» κατέγραψε 5.2% και το «Κάτι Ψήνεται» 5.1%.

Πιο χαμηλά, οι «Καθαρές Κουβέντες» σημείωσαν 4.2%, ενώ το Studio 4 έκλεισε στο 2.8%.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρωτιά για τον Alpha
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρωτιά για τον Alpha
Μεσημεριανή Ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» με 16.3% – Άγγιξαν το 20.8%
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή Ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» με 16.3% – Άγγιξαν το 20.8%
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Κυριαρχία για την «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Κυριαρχία για την «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτο το «Χαμογέλα και Πάλι!»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτο το «Χαμογέλα και Πάλι!»
Μεσημεριανή Ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» με 16.3% – Άγγιξαν το 20.8%
Μεσημεριανή Ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» με 16.3% – Άγγιξαν το 20.8%
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρωτιά για τον Alpha
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρωτιά για τον Alpha
Prime Time: Σαρωτική πρωτιά για τον αγώνα Μαρσέιγ – Ολυμπιακός στον ΑΝΤ1
Prime Time: Σαρωτική πρωτιά για τον αγώνα Μαρσέιγ – Ολυμπιακός στον ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Prime Time: Σαρωτική πρωτιά για τον αγώνα Μαρσέιγ – Ολυμπιακός στον ΑΝΤ1
Prime Time: Σαρωτική πρωτιά για τον αγώνα Μαρσέιγ – Ολυμπιακός στον ΑΝΤ1
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (15/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (15/10/2026)
Σε ισχύ η απαγόρευση του αλκοόλ σε όλους τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Γερμανίας.
Σε ισχύ η απαγόρευση του αλκοόλ σε όλους τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Γερμανίας.
Σε 24ωρη λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.
Σε 24ωρη λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.
Η Toshiba ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΗΧΥ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ 65TB ΜΕΧΡΙ ΤΑ 100TB
Η Toshiba ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΗΧΥ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ 65TB ΜΕΧΡΙ ΤΑ 100TB