2026-10-16 10:58:52

Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το Live News με 20.7% στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ζώνης. Ακολούθησε ο «Τροχός της Τύχης» με 16.7%, ενώ το Deal σημείωσε 15.3%. Στη συνέχεια, το Cash or Trash κατέγραψε 12.5%.



Το Studio στις 3 συγκέντρωσε 9.4%, ενώ το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) σημείωσε 8.0%. Οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (Ε) ακολούθησαν με 6.9%, ενώ το «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» κατέγραψε 5.2% και το «Κάτι Ψήνεται» 5.1%.



Πιο χαμηλά, οι «Καθαρές Κουβέντες» σημείωσαν 4.2%, ενώ το Studio 4 έκλεισε στο 2.8%.



Πηγή: tvnea.com



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