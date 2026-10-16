2026-10-16 10:58:52
Φωτογραφία για Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρωτιά για τον Alpha
Στην πρώτη θέση των κεντρικών δελτίων ειδήσεων βρέθηκε το δελτίο του Alpha με 12.2% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν τα «MEGA Γεγονότα» με 11.4%, ενώ το Star News κατέγραψε 10.4%.

Πιο πίσω βρέθηκε το ANT1 News με 5.2%, ενώ το βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ σημείωσε 4.9%. Το Open News συγκέντρωσε 4.6%, ενώ το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1, μαζί με αθλητικά και καιρό, έκλεισε στο 3.1%.

Πηγή: tvnea.com
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