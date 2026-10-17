2026-10-17 11:14:45
Φωτογραφία για Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για το Live News – Ψηλά ο «Τροχός της Τύχης» και το The Chase
Το Live News βρέθηκε στην κορυφή της απογευματινής ζώνης με 19.5% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε το The Chase με 15.0%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» σημείωσε 14.0% και το Deal 13.3%.

Οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (Ε) κατέγραψαν 10.1%, ενώ το Studio στις 3 σημείωσε 9.4%. Το Cash or Trash συγκέντρωσε 8.4%, ενώ το «Κάτι Ψήνεται» κινήθηκε στο 5.9%. Το «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» σημείωσε 5.6% και το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) 4.6%.

Πιο χαμηλά, οι «Καθαρές Κουβέντες» κατέγραψαν 4.0%, οι «Κουτσουπιές» 2.3% και το Studio 4 1.7%. Το The Chase εμφανίζεται δύο φορές στα στοιχεία με την ίδια επίδοση, 15.0%.

Πηγή: tvnea.com
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