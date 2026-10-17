2026-10-17 11:14:45

Οι «Αποκαλύψεις» κατέκτησαν την πρώτη θέση στη μεσημεριανή ζώνη, σημειώνοντας 14.4% στο δυναμικό κοινό και διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων προγραμμάτων.



Το Live You ακολούθησε με 6.0%, ενώ η «Pop Μαγειρική» κατέγραψε 3.5%. Τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης σημείωσε το «Ρεπορτάζ Τώρα!», με 2.8%.



Πηγή: tvnea.com



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