2026-10-17 11:14:45
Φωτογραφία για Μεσημεριανή Ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις»
Οι «Αποκαλύψεις» κατέκτησαν την πρώτη θέση στη μεσημεριανή ζώνη, σημειώνοντας 14.4% στο δυναμικό κοινό και διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων προγραμμάτων.

 Το Live You ακολούθησε με 6.0%, ενώ η «Pop Μαγειρική» κατέγραψε 3.5%. Τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης σημείωσε το «Ρεπορτάζ Τώρα!», με 2.8%.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για το Live News – Ψηλά ο «Τροχός της Τύχης» και το The Chase
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για το Live News – Ψηλά ο «Τροχός της Τύχης» και το The Chase
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτο το Super Κατερίνα – Ακολουθεί το «Πρωινό»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτο το Super Κατερίνα – Ακολουθεί το «Πρωινό»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Μάχη στην κορυφή ανάμεσα στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» και το Happy Day
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Μάχη στην κορυφή ανάμεσα στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» και το Happy Day
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτο το Super Κατερίνα – Ακολουθεί το «Πρωινό»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτο το Super Κατερίνα – Ακολουθεί το «Πρωινό»
Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για το Live News – Ψηλά ο «Τροχός της Τύχης» και το The Chase
Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για το Live News – Ψηλά ο «Τροχός της Τύχης» και το The Chase
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/10/2026)
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Κυριαρχία για την «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Κυριαρχία για την «Κοινωνία Ώρα MEGA»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρώτο το Star News
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρώτο το Star News
Prime Time: Σαρωτικό το «Σόι σου» - Δυνατα οι «Φόνοι στο Καμπαναριό» αλλά και η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1
Prime Time: Σαρωτικό το «Σόι σου» - Δυνατα οι «Φόνοι στο Καμπαναριό» αλλά και η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/10/2026)
Late Night: Πρώτο το «Φως στο Τούνελ»
Late Night: Πρώτο το «Φως στο Τούνελ»
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/10/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/10/2026)