2026-10-17 11:14:45

Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε το Super Κατερίνα με 12.2% στο δυναμικό κοινό. Το «Πρωινό» ακολούθησε με 10.5%, ενώ το «Χαμογέλα και Πάλι!» κατέγραψε 9.9%.



Ο «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» σημείωσε 8.6%, ενώ το «10 Παντού» συγκέντρωσε 5.2%. Οι «Αταίριαστοι» κινήθηκαν στο 4.6%, με το «Πρωίαν Σε Είδον» να καταγράφει 4.4%.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ