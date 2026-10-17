2026-10-17 11:14:45
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτο το Super Κατερίνα – Ακολουθεί το «Πρωινό»
Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε το Super Κατερίνα με 12.2% στο δυναμικό κοινό. Το «Πρωινό» ακολούθησε με 10.5%, ενώ το «Χαμογέλα και Πάλι!» κατέγραψε 9.9%.

Ο «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» σημείωσε 8.6%, ενώ το «10 Παντού» συγκέντρωσε 5.2%. Οι «Αταίριαστοι» κινήθηκαν στο 4.6%, με το «Πρωίαν Σε Είδον» να καταγράφει 4.4%.

Πηγή: tvnea.com
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