Τα ντουλάπια στην κουζίνα ποτέ δεν είναι αρκετά και υπάρχουν πολλοί εύκολοι και οικονομικοί τρόποι για να δημιουργήσετε πρόσθετους αποθηκευτικούς χώρους, που ταυτόχρονα θα διακοσμούν την κουζίνα σας και θα προσθέτουν χρώμα.Απλώς αξιοποιείστε με φαντασία κάθε τύπου παλιά σας ή και πολύ οικονομικά έπιπλα απλού σχεδιασμού που θα βρείτε στην αγορά και δεν προορίζονται για χρήση αποκλειστικά σε κουζίνες. 1. Μετατροπές παλιών επίπλωνΜια παλιά συρταριέρα που θα της βγάλετε τα συρτάρια και θα προσθέσετε ανά σημεία ραφάκια, παλιές μικρές ή μεγαλύτερες ντουλάπες από τις οποίες απλά θα αφαιρέσετε τις πόρτες, ένας παλιός μπουφές ή μια "μουντή" απλή βιβλιοθήκη κλπ είναι έπιπλα που μπορούν να αποδειχτούν πολύτιμα αν απλώς και μόνο τα βάψετε σε αποχρώσεις ταιριαστές με την κουζίνα σας και τα χρησιμοποιήσετε σαν ανοιχτά ντουλάπια.Με τους ίδιους τρόπους μπορούν να αξιοποιηθούν στην κουζίνα κάθε τύπου οικονομικές βιβλιοθήκες ή παρόμοιου σχεδιασμού έπιπλα γενικής χρήσης, που πραγματικά θα αποσυμφορήσουν τα ντουλάπια σας και θα χωρέσουν πάρα πολλά αξιοποιώντας το ύψος του τοίχου στο σημείο που θα τα τοποθετήσετε και καταλαμβάνοντας, λόγω του μικρού τους βάθους, ελάχιστο χώρο στο δάπεδο.Σε χαμηλού ύψους τέτοιου τύπου έπιπλα και αν θέλετε να μην είναι εντελώς ανοιχτής μορφής μπορείτε να προσθέσετε ένα απλό κουρτινόξυλο και μια κουρτίνα, σε ταιριαστό σχέδιο με την συνολική διακόσμηση της κουζίνας σας.2. Διάτρητα πάνελςΜε διάτρητα μεταλλικά πάνελς που τοποθετούνται στον τοίχο συνδυασμένα με απλά ράφια, τραπεζάκια τρόλευ και κάθε τύπου ανοιχτό ή κλειστό μικρό έπιπλο, δημιουργείστε στην κουζίνα σας ένα σημείο για τοποθετήσετε αντικειμένων καθημερινής-συχνής χρήσης, μαγειρικών σκευών κλπ.Τα διάτρητα πάνελς, γενικά, είναι από τις πιο λειτουργικές αλλά και όμορφες αισθητικά λύσεις για οργάνωση-αποθήκευση σε κάθε χώρο του σπιτιού και πάνω τους μπορούν να προσαρμοστούν καλαθάκια, κρεμαστές θήκες αποθήκευσης κλπ για τοποθέτηση κάθε είδους αντικειμένου. Δείτε ενδεικτικά εδώ3. Μεταλλικές-Ξύλινες απλές ΡαφιέρεςΣε πολυκαταστήματα επίπλων θα βρείτε πολύ οικονομικές μεταλλικές ή ξύλινες ραφιέρες εντελώς απλού σχεδιασμού. Ακόμη και αυτές με την μορφή ραφιών dexion, αν τις βάψετε σε μια ταιριαστή με την κουζίνα σας απόχρωση, θα μετατραπούν σε πολύ ιδιαίτερα και εξίσου λειτουργικά έπιπλα και πραγματικά θα χωρέσουν πολλά από αυτά που συνήθως βρίσκονται ...στριμωγμένα στα ντουλάπια της κουζίνας μας.Δείτε ενδεικτικά εδώ τέτοιου τύπου ραφιέρες σε τιμές που ξεκινούν από 18€4. Παλιά συρτάρια - Ξύλινα ΚιβώτιαΛειτουργικές και όμορφες επιλογές, ιδανικές για μικρές κουζίνες.Βιδώστε στον τοίχο παλιά συρτάρια ή απλά ξύλινα κιβώτια που θα βάψετε ή θα επεξεργαστείτε με κάθε τύπου τεχνοτροπία-τεχνική και δημιουργείστε σημεία στα οποία θα τοποθετήσετε αποκλειστικά χρηστικά ή και διακοσμητικά αντικείμενα. Σε αυτού του τύπου τις κατασκευές τόσο τα πλαϊνά όσο και το κάτω μέρος μπορούν να αξιοποιηθούν για να κρεμάσετε σκεύη, πετσέτες κλπ.5. ΠαλέτεςΑκόμη και μια επιτοίχια ραφιέρα από μικρού και όχι βαρέως τύπου παλέτα, που βεβαίως μπορεί να βαφτεί-επεξεργαστεί με όποιο τρόπο θέλετε, θα χωρέσει πολύ περισσότερα από ένα μεγάλου μεγέθους ντουλάπι κουζίνας και κυρίως με τρόπο που θα μπορείτε να βρείτε το κάθε τι και να το χρησιμοποιήσετε χωρίς να το ...ψάχνετε.Δείτε και εδώ περισσότερες ιδέες-λύσεις για διαφόρων τύπων έπιπλα από παλέτες.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:pinterest.com/soulouposeto