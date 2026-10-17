2026-10-17 22:50:19
Φωτογραφία για Τα έργα του Δήμου Κιλελέρ στο επίκεντρο συνάντησης του Θ. Νασιακόπουλου στο Υπουργείο Μεταφορών.
Με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα συναντήθηκε στο Υπουργείο ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, συζητήθηκαν μία σειρά από θέματα που αφορούν στο Δήμο Κιλελέρ.Αρχικά συζητήθηκε το θέμα της οδικής σύνδεσης της Λάρισας με τα Φάρσαλα με την κατασκευή νέου οδικού άξονα συνολικού μήκους περίπου 45 sidirodromikanea
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