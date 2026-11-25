2026-11-25 20:48:26

Στις εγκαταστάσεις του Σιδηροδρομικού Μουσείου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου «Φίλοι του Σιδηροδρόμου».Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης παρουσιάστηκαν ο διοικητικός και ο οικονομικός απολογισμός του Συλλόγου, ενώ τη διαδικασία συντόνισε ως πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Νίκος Τζήκας.Ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Κωνσταντίνος Πάταρας, αναφέρθηκε στις sidirodromikanea

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