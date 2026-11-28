Την απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης του καλλυντικού προϊόντος «Θερμοτζέλ με έλαιο ιατρικής κάνναβης Balsam P83 by MediCann 100ml» αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΦ της 27ης Νοεμβρίου 2026, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διαπίστωσαν ότι η σύνθεση του προϊόντος δεν συμφωνεί με την αναγραφόμενη επισήμανση.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις σχετικά με την παρουσία φαινοξυαιθανόλης, σαλικυλικού οξέος, αιθυλικής αλκοόλης, ισοπροπανόλης, σαλικυλικού μεθυλίου και μενθόλης, ενώ δεν ανιχνεύθηκαν καψαϊκίνη και κανναβιδιόλη, παρά το γεγονός ότι αναγράφονταν στην επισήμανση του προϊόντος.

Η απαγόρευση αφορά το...

farmakopoioi

Διάβασε περισσότερα »