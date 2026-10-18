2026-10-18 14:53:45
Φωτογραφία για Άνοιξε ο δρόμος για την αποκατάσταση των διαμερισμάτων στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από το Μετρό.
Ανοίγει ο δρόμος για επισκευές στα διαμερίσματα που έχουν πληγεί από την πορεία του Μετροπόντικα στην Κυψέλη, μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις, σύμφωνα με τις οποίες ικανός αριθμός συνεργείων είναι σε αναμονή.Οι ενδιάμεσες εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου υποδεικνύουν ποια από τα 20 κτίρια που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής του μετροπόντικα χρήζουν επισκευών, οι οποίες μπορούν να γίνουν άμεσα.Η sidirodromikanea
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