2026-11-26 20:19:37

Την ένταξη του συλλόγου και του Σιδηροδρομικού Μουσείου Θεσσαλονίκης στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Φίλων του Σιδηροδρόμου, τον ερχομό του βαγονιού του Σουλτάνου στην πόλη και τη διάσωση των βαγονιών του Οριάν Εξπρές θέτει ως προτεραιότητες για τη νέα χρονιά ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου (ΣΦΣ), Κώστας Πάταρας.«Ο πρώτος κυρίαρχος στόχος αυτή τη χρονιά είναι να ενταχθεί ο σύλλογός sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ