2026-10-19 21:52:35

Η 41χρονη γενική ιατρός Ελεονόρ Πράιορ τιμήθηκε με το βραβείο«Υπερηφάνειας της Βρετανίας» (Pride of Britain) για την ηρωική στάση που επέδειξε μετά το θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στο Μπέντφορντ της Αγγλίας. Παρότι τραυματίστηκε σοβαρά όταν η αμαξοστοιχία στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με άλλο τρένο, συνέχισε να παρέχει πρώτες βοήθειες στους συνεπιβάτες της, συνδράμοντας sidirodromikanea

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