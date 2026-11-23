





Επιστρέφουν δυναμικά στη μικρή οθόνη ο Αντώνης Κανάκης και η αγαπημένη παρέα της Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του MEGA! Το κανάλι ανακοίνωσε σήμερα και επίσημα την ημερομηνία της πρεμιέρας του «Ράδιο Αρβύλα», με την εκπομπή να κάνει την πρώτη της εμφάνιση τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 22:00.

Το «Ράδιο Αρβύλα» θα έχει διπλή παρουσία στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σταθμού, καθώς θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00, δίνοντας ξανά το δικό του ξεχωριστό στίγμα στην τηλεοπτική επικαιρότητα.

Ωστόσο, οι αλλαγές στο πρόγραμμα του MEGA δεν σταματούν εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν στο TVNEA.COM, οι οποίες μέχρι στιγμής παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, η Πέμπτη φαίνεται πως προορίζεται για την επιστροφή μιας ακόμη εκπομπής του Αντώνη Κανάκη: του «Βινυλίου».

Εφόσον επιβεβαιωθεί ο συγκεκριμένος προγραμματισμός, το «Βινύλιο» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, στις 23:20, αμέσως μετά τη σειρά «Σύγκρουση», η οποία μετακινείται από την Κυριακή στην Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, αλλαγές έρχονται και στη βραδινή ζώνη της Κυριακής. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στις 21:00 μετακομίζουν «Τα Δύο Μαύρα Πουκάμισα», ενώ στις 23:20 το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί το «Κάμπινγκ» σε επανάληψη.

Τι μέλλει γενέσθαι, όμως, με τους «Boomers»; Σύμφωνα με τις πληροφορίες που φτάνουν στο TVNEA.COM, η εκπομπή αναμένεται να επιστρέψει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μετά την εορταστική περίοδο. Αυτή φαίνεται πως είναι η απόφαση του Αντώνη Κανάκη και της παρέας του από τη Θεσσαλονίκη, με το ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό να ανανεώνεται για τη νέα χρονιά.

Το σίγουρο είναι πως το MEGA ετοιμάζει ένα ανανεωμένο πρόγραμμα με έντονο άρωμα Αντώνη Κανάκη, καθώς, πέρα από το «Ράδιο Αρβύλα», όλα δείχνουν πως και το «Βινύλιο» ετοιμάζεται να πάρει θέση στο εβδομαδιαίο τηλεοπτικό ραντεβού.

Πασχαλίδης Γιώργος

Πηγή: tvnea.com