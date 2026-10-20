2026-10-20 01:12:19

Οι εμβολιασμοί διενεργούνται στα υφιστάμενα εμβολιαστικά κέντρα σε όλη τη χώρα.



Άρχισαν χθες (19.10.2026) οι εμβολιασμοί έναντι της λοίμωξης COVID-19, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να κλείσουν ραντεβού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα emvolio.gov.gr.



Όπως αναφέρει το ertnews, τα πρώτα ραντεβού έχουν ήδη κλειστεί. Οι εμβολιασμοί διενεργούνται σε εμβολιαστικά κέντρα σε όλη τη χώρα.



Ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 συνιστάται στις ηλικίες 60 ετών και άνω και στους πάσχοντες από υποκείμενα νοσήματα, ιδίως από:



Σακχαρώδη διαβήτηΚαρδιαγγειακή νόσοΧρόνια αναπνευστική νόσοΠαχυσαρκίαΑνοσοκαταστολή



Είναι επίσης σημαντικό να εμβολιάζονται και οι έγκυοι. Αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αρρωστήσουν βαριά σε περίπτωση μόλυνσης με τον κορωνοϊό SARS-CoV2 που προκαλεί τη λοίμωξη.



Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ), από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 εισήχθησαν στα νοσοκομεία 91 ασθενείς λόγω της λοίμωξης. Την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα οι εισαγωγές είχαν ανέλθει σε 80.



Πηγή : iatropedia

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