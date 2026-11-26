2026-11-26 08:40:22

Στις 4 Δεκεμβρίου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστούν εισηγήσεις για την ιστορική, πολιτιστική και αναπτυξιακή διάσταση του σιδηροδρόμου.Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα και οι ομιλητές της ημερίδας με θέμα «Η κληρονομιά των σιδηροδρόμων της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας: παρόν και μέλλον», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026, στις 9:30 το πρωί, στην αίθουσα « sidirodromikanea

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