2026-10-20 10:00:36

Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» με 14.7% στο δυναμικό κοινό, αποκτώντας σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων εκπομπών.



Το Live You ακολούθησε με 9.0%, ενώ η «Pop Μαγειρική» σημείωσε 3.2%. Τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης κατέγραψε το «Ρεπορτάζ Τώρα!», με 1.5%.



Πηγή: tvnea.com



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