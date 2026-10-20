2026-10-20 10:00:36
Φωτογραφία για Μεσημεριανή Ζώνη: Συνεχίζουν με πρωτιές οι «Αποκαλύψεις»...
Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» με 14.7% στο δυναμικό κοινό, αποκτώντας σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων εκπομπών.

Το Live You ακολούθησε με 9.0%, ενώ η «Pop Μαγειρική» σημείωσε 3.2%. Τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης κατέγραψε το «Ρεπορτάζ Τώρα!», με 1.5%.

Πηγή: tvnea.com
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