2026-10-20 12:53:50
Φωτογραφία για Η «Μεγάλη Εικόνα» κάνει πρεμιέρα στο MEGA
Το αυξημένο κόστος διαβίωσης, οι προκλήσεις στην εξωτερική πολιτική και η ευμετάβλητη πολιτική σκακιέρα.

Μετά την έκτακτη μετάδοση τον Σεπτέμβριο, με αφορμή τη 90η ΔΕΘ, η «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη παίρνει τη μόνιμη θέση της στην ενημέρωση του MEGA. Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 23:40, η εκπομπή ξεκινά με μια συζήτηση για τα ζητήματα που διαμορφώνουν την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και για όσα επηρεάζουν τις πολιτικές και γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η ακρίβεια στην αντλία και στο ράφι εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, θέτοντας στο προσκήνιο το κόστος ζωής και τις αντοχές της κοινωνίας. Την ίδια στιγμή, οι εύθραυστες ελληνοτουρκικές σχέσεις διατηρούν την ένταση στο διπλωματικό πεδίο, ενώ το ρευστό πολιτικό σκηνικό διαμορφώνει νέα δεδομένα στον δρόμο για τις κάλπες.

Πολιτικοί και δημοσιογράφοι συναντούν τη Νίκη Λυμπεράκη στη «Μεγάλη Εικόνα» και αναλύουν τις εξελίξεις, καταθέτουν τις απόψεις τους και φωτίζουν τις διαφορετικές πλευρές της επικαιρότητας.

Πηγή: tvnea.com
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