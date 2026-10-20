2026-10-20 13:13:03
Φωτογραφία για Δίκη για τα Τέμπη: Νικ. Χατζηβασιλείου: «Είναι αδιανόητο ότι επί χρόνια δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας».
Με τέσσερις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.Πρώτη κατέθεσε με τη βοήθεια διερμηνέα η μητέρα του Ρουμάνου Ionel Culea. «Θέλω να γίνει κανονικά η δίκη. Έχω εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη» κατέθεσε η Marinela Trandafir. Στη συνέχεια κατέθεσαν οι γονείς της 26χρονης Ελισάβετ Χατζηβασιλείου. «Είχα δεδομένο το sidirodromikanea
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