2026-10-20 13:21:11
Φωτογραφία για Συνεργασία με τη Hellenic Rail Estate για την προστασία και αξιοποίηση των Σταθμών ΟΣΕ στην Καρδίτσα και στο Φανάρι.
Με πρωτοβουλία του Βουλευτή Ν. Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τέλη Σπάνια, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 συνάντηση εργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας «Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα Α.Ε. – Hellenic Rail Estate» (πρώην ΓΑΙΑΟΣΕ), κ. Παναγιώτη Μπαλωμένο, τον αρμόδιο Διευθυντή κ. Χρήστο Πέτσα και τη Νομική Σύμβουλο κ. Γεωργία Ρούμελη.Αντικείμενο αποτέλεσαν η sidirodromikanea
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