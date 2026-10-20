2026-10-20 13:21:11

Με πρωτοβουλία του Βουλευτή Ν. Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τέλη Σπάνια, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 συνάντηση εργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας «Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα Α.Ε. – Hellenic Rail Estate» (πρώην ΓΑΙΑΟΣΕ), κ. Παναγιώτη Μπαλωμένο, τον αρμόδιο Διευθυντή κ. Χρήστο Πέτσα και τη Νομική Σύμβουλο κ. Γεωργία Ρούμελη.Αντικείμενο αποτέλεσαν η sidirodromikanea

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