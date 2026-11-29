Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην αντιμετώπιση της ιλαράς, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποιεί ότι τα κενά στην εμβολιαστική κάλυψη απειλούν να ανατρέψουν τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα της επιστήμης.

Σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση του ΠΟΥ, που δημοσιεύθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2026, οι θάνατοι από ιλαρά βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, περισσότερα από 29 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως παραμένουν ανεμβολίαστα ή ανεπαρκώς εμβολιασμένα έναντι της νόσου.

Η ιλαρά σε αριθμούς

Η νέα επιδημιολογική έκθεση του ΠΟΥ για την περίοδο 2000–2025 αποτυπώνει τόσο τη σημαντική πρόοδο όσο και τις προκλήσεις που παραμένουν.

Τα σημαντικότερα ευρήματα για το 2025:

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