





Τη δική της απάντηση στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών σχετικά με την αποχώρησή της από την εκπομπή «10 Παντού» του OPEN δίνει η μέχρι πρότινος αρχισυντάκτρια της ενημερωτικής εκπομπής Βάσω Μητρομάρα, ξεκαθαρίζοντας πως η παραίτησή της ήταν αποκλειστικά δική της απόφαση και έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση του σταθμού.

Όπως επισημαίνει, η απόφασή της συνδέεται με λόγους επαγγελματικής ευθιξίας και αξιοπρέπειας, λόγω του θεσμικού της ρόλου ως αρχισυντάκτριας και της εποπτείας της λειτουργίας του control room. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν είχε καμία ευθύνη για την καταγραφή και τη διαρροή του επίμαχου βίντεο στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο.

Η ίδια κάνει λόγο για πράξη επαγγελματικής συνέπειας, απορρίπτοντας οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία της απόφασής της, ενώ στην ανακοίνωσή της ευχαριστεί τη διοίκηση του OPEN και τους συνεργάτες της εκπομπής, με τους οποίους μοιράστηκε την καθημερινότητα της παραγωγής.

Η ανακοίνωση της αρχισυντάκτριας:

«Με αφορμή τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι η παραίτησή μου από τη θέση της αρχισυντάκτριας της εκπομπής «10 Παντού» του OPEN αποτέλεσε αποκλειστικά δική μου απόφαση, η οποία έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού.

Επέλεξα συνειδητά, με γνώμονα τις προσωπικές και επαγγελματικές μου αρχές, για λόγους ευθιξίας που απορρέουν από τον θεσμικό μου ρόλο ως αρχισυντάκτρια και εποπτεύουσα της λειτουργίας του control room της εκπομπής, να παραιτηθώ παρά το γεγονός ότι ουδέποτε υπήρξα υπαίτια για την καταγραφή και διαρροή του επίμαχου βίντεο στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο.

Η απόφασή μου αυτή αποτελεί πράξη επαγγελματικής συνέπειας, ευθιξίας και αξιοπρέπειας και μόνον. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία συνιστά διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

Σε όλη την επαγγελματική μου διαδρομή έχω επιλέξει να υπηρετώ τη δημοσιογραφία με συνέπεια, ήθος, ακεραιότητα και σεβασμό απέναντι στους συνεργάτες μου. Με τις ίδιες αδιαπραγμάτευτες αρχές επιλέγω να ολοκληρώσω και αυτόν τον επαγγελματικό κύκλο.

Ευχαριστώ τη διοίκηση του OPEN για τη συνεργασία και, κυρίως, όλους τους ανθρώπους της εκπομπής, με τους οποίους μοιραστήκαμε καθημερινά αγωνίες, προκλήσεις και δημιουργικές στιγμές.

Τους εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία».

Πηγή: tvnea.com