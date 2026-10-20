2026-10-20 20:15:05
Φωτογραφία για 12ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο



Για δωδέκατη χρονιά, το Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο συνεχίζει τη δυναμική πορεία του στην όμορφη Καρδίτσα.Οικοδεσπότης του 12ου Πανθεσσαλικού Φαρμακευτικού Συνεδρίου είναι φέτος ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Καρδίτσας, με την ενεργή συμμετοχή στη διοργάνωση και των άλλων Φαρμακευτικών Συλλόγων της Θεσσαλίας. 

Σε αυτό θα δώσουν το «παρών» διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της φαρμακευτικής αγοράς που θα αναπτύξουν θέματα που αφορούν στην υγεία, την πρόληψη, τη φροντίδα και την καθημερινότητα του φαρμακείου. 

Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ

Κάντε την εγγραφή σας ΕΔΩ 

 

 

Διάβασε περισσότερα » farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ευρωπαϊκό δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας: Στοίχημα για τη συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ευρωπαϊκό δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας: Στοίχημα για τη συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.
Το Σύμπαν περιέχει κι εμάς που επινοούμε σύμπαντα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το Σύμπαν περιέχει κι εμάς που επινοούμε σύμπαντα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ὁμιλία Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου στὸ ΣΤ΄ Θεολογικό Συνέδριο τῆς ΠΕΘ
Ὁμιλία Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου στὸ ΣΤ΄ Θεολογικό Συνέδριο τῆς ΠΕΘ
13ο Συνέδριο ΣΥ.Φ.Α.Κ. – «Φαρμακείο: Υπηρεσίες Υγείας, Ομορφιάς & Ευεξίας στην ΑΙ Εποχή»
13ο Συνέδριο ΣΥ.Φ.Α.Κ. – «Φαρμακείο: Υπηρεσίες Υγείας, Ομορφιάς & Ευεξίας στην ΑΙ Εποχή»
2ος Κύκλος του «Διπλώματος στο Φαρμακευτικό Market Access» από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
2ος Κύκλος του «Διπλώματος στο Φαρμακευτικό Market Access» από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Διεθνές Συνέδριο για τα Νέα Σύνορα στη Φυσική στο Κολυμπάρι
Διεθνές Συνέδριο για τα Νέα Σύνορα στη Φυσική στο Κολυμπάρι
Εξώδικη διαμαρτυρία από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο για παράνομη χρήση του πράσινου σταυρού από αλυσίδα καλλυντικών
Εξώδικη διαμαρτυρία από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο για παράνομη χρήση του πράσινου σταυρού από αλυσίδα καλλυντικών
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Λιάγκας: «Η βλακεία είναι ανίκητη» – Τα πυρά κατά της Σίσσυς Χρηστίδου και οι αιχμές για «2-3 βλάκες στην τηλεόραση»
Γιώργος Λιάγκας: «Η βλακεία είναι ανίκητη» – Τα πυρά κατά της Σίσσυς Χρηστίδου και οι αιχμές για «2-3 βλάκες στην τηλεόραση»
ΚΚΕ-ΚΝΕ_Οι ήρωες γεννιούνται μέσα από τον λαό! Με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής!
ΚΚΕ-ΚΝΕ_Οι ήρωες γεννιούνται μέσα από τον λαό! Με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής!
Η Νότια Αφρική κατέκτησε το παγκόσμιο ρεκόρ για το μακρύτερο εμπορευματικό τρένο!
Η Νότια Αφρική κατέκτησε το παγκόσμιο ρεκόρ για το μακρύτερο εμπορευματικό τρένο!
Συνεργασία με τη Hellenic Rail Estate για την προστασία και αξιοποίηση των Σταθμών ΟΣΕ στην Καρδίτσα και στο Φανάρι.
Συνεργασία με τη Hellenic Rail Estate για την προστασία και αξιοποίηση των Σταθμών ΟΣΕ στην Καρδίτσα και στο Φανάρι.
Δίκη για τα Τέμπη: Νικ. Χατζηβασιλείου: «Είναι αδιανόητο ότι επί χρόνια δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας».
Δίκη για τα Τέμπη: Νικ. Χατζηβασιλείου: «Είναι αδιανόητο ότι επί χρόνια δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας».