Για δωδέκατη χρονιά, το Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο συνεχίζει τη δυναμική πορεία του στην όμορφη Καρδίτσα.Οικοδεσπότης του 12ου Πανθεσσαλικού Φαρμακευτικού Συνεδρίου είναι φέτος ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Καρδίτσας, με την ενεργή συμμετοχή στη διοργάνωση και των άλλων Φαρμακευτικών Συλλόγων της Θεσσαλίας.

Σε αυτό θα δώσουν το «παρών» διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της φαρμακευτικής αγοράς που θα αναπτύξουν θέματα που αφορούν στην υγεία, την πρόληψη, τη φροντίδα και την καθημερινότητα του φαρμακείου.

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