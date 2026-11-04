2026-11-04 17:38:30

Θετική εξέλιξη για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους σηματοδοτεί η τοποθέτηση του γενικού επιτρόπου Επικρατείας Γεώργιου Βοΐλη ενώπιον της διευρυμένης Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς τάχθηκε υπέρ της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), αναφέρει η ιστοσελίδα eleftherostypos.grΟ κ. Βοΐλης υποστήριξε ότι ο σημερινός τρόπος επιβολής της sidirodromikanea

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