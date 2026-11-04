2026-11-04 11:50:45
Φωτογραφία για 1st International Cosmetics & Beauty Summit Athens: Με περισσότερους από 250 συμμετέχοντες ολοκληρώθηκε το συνέδριο του ΠΣΒΑΚ



Με τη συμμετοχή περισσότερων από 250 εκπροσώπων της βιομηχανίας καλλυντικών, της Πολιτείας, των ευρωπαϊκών θεσμών, της επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, στο Amalia Hotel Athens, το 1st International Cosmetics & Beauty Summit Athens.

Η διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ), υπό την αιγίδα και με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής, είχε ως κεντρικό θέμα «Shaping the Future of Beauty: Legislation, Innovation & Greece as a Global Player».

Επιστήμη, καινοτομία και τεχνητή νοημοσύνη

Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν οι εξελίξεις στη βιολογία της γήρανσης, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία καλλυντικών, η βιωσιμότητα και οι νέες καταναλωτικές τάσεις.

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Ευαγγέλου, από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, παρουσίασε επιστημονικές προσεγγίσεις για την ανίχνευση και εξάλειψη γηρασμένων κυττάρων, ενώ ο Δρ. Σωτήρης Μακρής, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ανέδειξε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού στην παραγωγή καλλυντικών.

Στελέχη της Kantar Greece και της Ogilvy ανέλυσαν τις σύγχρονες καταναλωτικές συμπεριφορές και τις τάσεις στην αγορά ομορφιάς, ενώ συζητήθηκαν επίσης ζητήματα neuromarketing και βιώσιμης ανάπτυξης.

Το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ...

Διάβασε περισσότερα » farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρωτιά για το Happy Day – Ψηλά και το Κοινωνία Ώρα MEGA
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρωτιά για το Happy Day – Ψηλά και το Κοινωνία Ώρα MEGA
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/11/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/11/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
12ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο: 7 & 8 Νοεμβρίου 2026, στο Kazarma Lake Resort & Spa
12ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο: 7 & 8 Νοεμβρίου 2026, στο Kazarma Lake Resort & Spa
ΕΟΠΥΥ: Έλεγχος στα Φαρμακεία του Οργανισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο – Έρχονται μέτρα και παρεμβάσεις
ΕΟΠΥΥ: Έλεγχος στα Φαρμακεία του Οργανισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο – Έρχονται μέτρα και παρεμβάσεις
12ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο
12ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο
Ολοκληρώθηκε η πρώτη σήραγγα της σιδηροδρομικής γραμμής Κίνας-Κιργιστάν-Ουζμπεκιστάν.
Ολοκληρώθηκε η πρώτη σήραγγα της σιδηροδρομικής γραμμής Κίνας-Κιργιστάν-Ουζμπεκιστάν.
Creative-in-Athens
Creative-in-Athens
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Στην κορυφή η Super Κατερίνα – Μάχη για τις επόμενες θέσεις
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Στην κορυφή η Super Κατερίνα – Μάχη για τις επόμενες θέσεις
ΕUROVISION 2027: 234 οι συμμετοχές για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην 71η Eurovision
ΕUROVISION 2027: 234 οι συμμετοχές για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην 71η Eurovision
Μεσημεριανή Ζώνη: Πρώτες οι Αποκαλύψεις - Έφτασαν μέχρι 18,7%
Μεσημεριανή Ζώνη: Πρώτες οι Αποκαλύψεις - Έφτασαν μέχρι 18,7%
Απογευματινή Ζώνη: Στα ύψη το Live News – Δυνατή αναμέτρηση για Deal και «Τροχό της Τύχης»
Απογευματινή Ζώνη: Στα ύψη το Live News – Δυνατή αναμέτρηση για Deal και «Τροχό της Τύχης»
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρωτιά για τον Alpha – Στη δεύτερη θέση τα MEGA Γεγονότα
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρωτιά για τον Alpha – Στη δεύτερη θέση τα MEGA Γεγονότα