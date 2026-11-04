Με τη συμμετοχή περισσότερων από 250 εκπροσώπων της βιομηχανίας καλλυντικών, της Πολιτείας, των ευρωπαϊκών θεσμών, της επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, στο Amalia Hotel Athens, το 1st International Cosmetics & Beauty Summit Athens.

Η διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ), υπό την αιγίδα και με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής, είχε ως κεντρικό θέμα «Shaping the Future of Beauty: Legislation, Innovation & Greece as a Global Player».

Επιστήμη, καινοτομία και τεχνητή νοημοσύνη

Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν οι εξελίξεις στη βιολογία της γήρανσης, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία καλλυντικών, η βιωσιμότητα και οι νέες καταναλωτικές τάσεις.

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Ευαγγέλου, από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, παρουσίασε επιστημονικές προσεγγίσεις για την ανίχνευση και εξάλειψη γηρασμένων κυττάρων, ενώ ο Δρ. Σωτήρης Μακρής, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ανέδειξε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού στην παραγωγή καλλυντικών.

Στελέχη της Kantar Greece και της Ogilvy ανέλυσαν τις σύγχρονες καταναλωτικές συμπεριφορές και τις τάσεις στην αγορά ομορφιάς, ενώ συζητήθηκαν επίσης ζητήματα neuromarketing και βιώσιμης ανάπτυξης.

Το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ...

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