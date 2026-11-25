2026-11-25 18:56:49

Φτάνοντας στο τέλος της Β΄ ενότητας "Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία" και πριν από το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης, είναι καλό να γίνει μια γενική επανάληψη, γι' αυτό κάντε "Κλικ στη μάθηση" στους παρακάτω συνδέσμους Δείτε τα κεφάλαια που θα εξεταστούν από το "Κλικ στη μάθηση":



Κεφάλαιο 2



Κεφάλαιο 4



Κεφάλαιο 5



Κεφάλαιο 7



Κεφάλαιο 8



Κεφάλαιο 9



Χρονολογικός πίνακας ενότητας (Γ. Σουδίας)



Η ενότητα στην ιστορική γραμμή (Θ. Αρβανιτίδης)



Όλη η ενότητα με ερωτήσεις και απαντήσεις (Θ. Αρβανιτίδης)



Επαναληπτικό (κατεβάστε το φυλλάδιο)



Επαναληπτικό (κατεβάστε το φυλλάδιο)



Quiz ενότητας (Γ. Σουδίας)



Quiz ενότητας (Θ. Αρβανιτίδης)



Σταυρόλεξο ενότητας (Θ. Αρβανιτίδης)

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