μια ιστορία ...20 εκατομμυρίων χρόνων

Στη δυτική Λέσβο, μέσα σε ένα τοπίο με χαμηλή βλάστηση και ηφαιστειακά πετρώματα, βρίσκονται τα απομεινάρια ενός δάσους που υπήρχε πριν από εκατομμύρια χρόνια. Εκατοντάδες απολιθωμένοι κορμοί, αρκετοί ακόμη στην αρχική θέση όπου φύτρωσαν τα δέντρα, αποτελούν σήμερα ένα από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία της Ελλάδας και μια σπάνια μαρτυρία για τη γεωλογική ιστορία του Αιγαίου.

Με απολιθωμένα ευρήματα διάσπαρτα σε έκταση περίπου 150 τετραγωνικών χιλιομέτρων, το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα του κόσμου. Η ιδιαίτερη επιστημονική του αξία οφείλεται και στο γεγονός ότι πολλά δέντρα διατηρήθηκαν στην αρχική θέση όπου αναπτύχθηκαν.

Ένα δάσος πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια

Πριν από περίπου 20 εκατομμύρια χρόνια, κατά την περίοδο του Μειόκαινου, η εικόνα της δυτικής Λέσβου ήταν εντελώς διαφορετική από τη σημερινή. Στη θέση των σχετικά γυμνών λόφων υπήρχε ένα εκτεταμένο δάσος, με πλούσια βλάστηση και κλιματικές συνθήκες θερμότερες και πιο υγρές από αυτές που επικρατούν σήμερα στην περιοχή.

Στο αρχαίο αυτό δάσος αναπτύσσονταν πολλά διαφορετικά είδη δέντρων. Ανάμεσά τους υπήρχαν κωνοφόρα, όπως πρόγονοι της σεκόγιας, πεύκα και κυπαρίσσια, αλλά και πλατύφυλλα δέντρα. Τα απολιθώματα φύλλων, καρπών και άλλων φυτικών μερών επιτρέπουν στους επιστήμονες να αναγνωρίζουν τη σύνθεση της βλάστησης και να ανασυνθέτουν το φυσικό περιβάλλον εκείνης της μακρινής εποχής.





Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Λέσβου είναι ότι δεν έχουν διατηρηθεί μόνο μεμονωμένα δέντρα. Τα ευρήματα προέρχονται από ένα ολόκληρο δασικό οικοσύστημα, προσφέροντας πολύ περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή και τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής.

Πώς δημιουργήθηκε το Απολιθωμένο Δάσος

Η δημιουργία του Απολιθωμένου Δάσους συνδέεται άμεσα με την έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα που εκδηλώθηκε στο βόρειο Αιγαίο κατά το Μειόκαινο.

Μεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις κάλυψαν τη βλάστηση με τέφρα και άλλα ηφαιστειακά υλικά. Οι κορμοί, τα κλαδιά, οι ρίζες και άλλα φυτικά υπολείμματα εγκλωβίστηκαν μέσα σε αυτά, προστατευμένα από τις συνθήκες που κανονικά θα οδηγούσαν στην αποσύνθεσή τους.





Στη συνέχεια, νερό πλούσιο σε διαλυμένες πυριτικές ενώσεις κυκλοφόρησε μέσα στα θαμμένα φυτικά υπολείμματα. Με μια μακρόχρονη φυσική διαδικασία, η οργανική ύλη του ξύλου αντικαταστάθηκε σταδιακά από ορυκτά, ενώ διατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό η αρχική δομή του.

Έτσι δημιουργήθηκαν οι απολιθωμένοι κορμοί που βλέπουμε σήμερα. Δεν πρόκειται για ξύλο που απλώς σκλήρυνε από τη θερμότητα, αλλά για πετρώματα που διατήρησαν με εντυπωσιακή ακρίβεια τη μορφή και πολλές από τις λεπτομέρειες των αρχικών δέντρων.

Η διαδικασία αυτή δεν περιορίστηκε σε μία μόνο ηφαιστειακή έκρηξη. Σύγχρονες ανασκαφές έχουν αποκαλύψει διαδοχικά στρώματα απολιθωμένων δέντρων, που αντιστοιχούν σε διαφορετικά επεισόδια ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Τι αποκαλύπτουν οι απολιθωμένοι κορμοί

Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα της Λέσβου βρίσκονται οι όρθιοι απολιθωμένοι κορμοί, που διατηρούνται στη θέση όπου κάποτε αναπτύσσονταν τα δέντρα. Σε αρκετές περιπτώσεις σώζονται και τα ριζικά τους συστήματα, επιτρέποντας να προσδιοριστεί με ακρίβεια η αρχική θέση της βλάστησης.

Άλλοι κορμοί βρίσκονται πεσμένοι, είτε επειδή παρασύρθηκαν από τα ηφαιστειακά υλικά είτε επειδή είχαν ήδη καταρρεύσει πριν από την απολίθωσή τους. Το μέγεθος και η διάταξή τους προσφέρουν στοιχεία για τη μορφή του δάσους και τα γεγονότα που οδήγησαν στην καταστροφή του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιφάνεια των απολιθωμάτων. Σε πολλούς κορμούς διακρίνονται η μορφή του φλοιού, η εσωτερική δομή του ξύλου και οι αυξητικοί δακτύλιοι. Οι λεπτομέρειες αυτές βοηθούν τους επιστήμονες να αναγνωρίζουν τα είδη των δέντρων και να μελετούν την ανάπτυξή τους.

Οι κόκκινες, κίτρινες, καστανές και άλλες αποχρώσεις που εμφανίζουν αρκετά απολιθώματα οφείλονται στα ορυκτά που συμμετείχαν στη διαδικασία της απολίθωσης. Το αποτέλεσμα είναι συχνά εντυπωσιακό, καθώς η μορφή του ξύλου διατηρείται πάνω σε μια επιφάνεια που έχει πλέον τη σκληρότητα της πέτρας.

Στο Πάρκο του Απολιθωμένου Δάσους, στη θέση Μπαλή Αλώνια, βρίσκεται και ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς όρθιους απολιθωμένους κορμούς, ύψους περίπου 7,20 μέτρων, ο οποίος ανήκει σε προγονική μορφή σεκόγιας.

Το Απολιθωμένο Δάσος σήμερα

Το Απολιθωμένο Δάσος καταλαμβάνει μια μεγάλη περιοχή της δυτικής Λέσβου, κυρίως γύρω από το Σίγρι, την Άντισσα και την Ερεσό. Από το 1985 προστατεύεται ως διατηρητέο μνημείο της φύσης. Η μοναδική γεωλογική του αξία συνέβαλε καθοριστικά στην αναγνώριση ολόκληρου του νησιού της Λέσβου ως Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO.

Η γνωριμία με το μνημείο ξεκινά από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, στο Σίγρι. Μέσα από απολιθώματα, αναπαραστάσεις και εκθέσεις παρουσιάζονται η εξέλιξη της βλάστησης, η ηφαιστειακή δραστηριότητα και οι γεωλογικές μεταβολές που διαμόρφωσαν την περιοχή.







Η επίσκεψη μπορεί να συνεχιστεί στα υπαίθρια πάρκα, όπου οι απολιθωμένοι κορμοί βρίσκονται μέσα στο ίδιο το ηφαιστειακό τοπίο. Στο Πάρκο Μπαλή Αλώνια, στο Πάρκο Πλάκας κοντά στο Σίγρι και στις νέες απολιθωματοφόρες θέσεις κατά μήκος του δρόμου Καλλονής–Σιγρίου, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν κορμούς και ριζικά συστήματα, καθώς και τα πετρώματα μέσα στα οποία διατηρήθηκαν.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η Νησιώπη, απέναντι από το Σίγρι, όπου υπάρχουν απολιθώματα τόσο στην ξηρά όσο και στον θαλάσσιο χώρο. Η περιοχή είναι επισκέψιμη μέσω οργανωμένων περιηγήσεων που πραγματοποιούνται από το Μουσείο.







Η παρατήρηση των ευρημάτων στον φυσικό τους χώρο επιτρέπει να γίνει κατανοητή και η σχέση τους με το περιβάλλον. Ένας όρθιος κορμός με τις ρίζες του δείχνει πού βρισκόταν ένα δέντρο, ένας πεσμένος κορμός μαρτυρεί τις δυνάμεις που έδρασαν πάνω του, ενώ τα διαδοχικά στρώματα των ηφαιστειακών πετρωμάτων αποκαλύπτουν διαφορετικά στάδια της ιστορίας της περιοχής.

Το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου διατηρεί έτσι κάτι πολύ περισσότερο από τη μορφή αρχαίων δέντρων: στοιχεία ενός φυσικού περιβάλλοντος που έχει εξαφανιστεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια, αλλά εξακολουθεί να μπορεί να μελετηθεί μέσα από τα ίχνη του.

soulouposeto

Επιμέλεια & κείμενο: soulouposeto.grΦωτογραφίες: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους ΛέσβουΠηγές στοιχείωνΜουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους ΛέσβουUNESCO World Heritage Centre – Petrified Forest of LesvosΜουσείο Φυσικής Ιστορίας – Νέα Πάρκα Απολιθωμένου Δάσους